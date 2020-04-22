هكذا يريدها ابن سلمان .. “شاهد” السعودية أمل الشهراني تطلب من متابعيها أن يدعو الله في الحمام!
أثارت الناشطة السعودية أمل الشهراني جدلاً واسعاً، بين مُتابعيها بعد نصيحتها العجيبة لهم بأن يدعو الله في الحمام، وأن ذكر الله في بيت الخلاء ليس حراماً.
وظهرت أمل الشهراني بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهي تنصح مُتابعيها قائلة: “لاتخلون الناس يقولون لكم إن هذه معاصي، وإنك عاصي، تبغى تدعي ربك وإنت في وسط الحمام ادعي”.
وأضافت أمل الشهراني: “الله هو اللي خلقك، هو اللي كونك في رحم أمك، تدعيه فين ماتكون، إذا كنت إنت في احتياج إنك تدعيه، ادعيه”.
وتابعت أمل: “لا يقولونلك لاتناجي الله في الحمام، حرام، كل شي حرام، لاء، تبغى تناجي الله وإنت في الحمام وقاعد يجيك ألم، ناجيه، ناديه ربي ويسمعك”.
نصيحة أمل الشهراني جعلت النشطاء يُهاجمونها، ويطلبون ألا تُنشر مقاطعها عبر السوشيال ميديا، وغرد أحدهم قائلاً: “لا عاد تنزلون مقاطعها لا عاد تتكلمون عنها كل ما تكلمتوا كل ما تمادت زياده”.
وسخرت الناشطة شهد من أمل الشهراني، وعلقت: “نناجي الله بأن يرزقها نعمة العقل”.
ورأت مغردة باسم “الآنسة العجوز” أن أمل الشهراني لا تريد سوى لفت الانتباه بنصائحها الغريبة، وقالت: “تبي اثارة جدل ولا ليش حبكة مناجات الله بالحمام”.
ووافقها الرأي عبدالرحمن القرني، وغرد قائلاً: “تدور اثاره ولا من الصاحي الي يأخذ فتوه من وحده زي هذي”.
ورأى البعض أنها لم تستحق التعاطف الذي شعروه اتجاهها حين ظهرت تبكي عبر “انستجرام” بسبب التنمر عليها، وكتب مُغرد: “عطوني سنابها بروح اتنمر عليها واخليها تبكبك مره ثانيه ذا اللحجيه م تنعطي وجهه مع كل ولاده ولدتها ولدت عقلها معها”.
وعلقت أخرى: “وبكره تطلع تبكي”.
فقد ظهرت أمل الشهراني بمقطع فيديو، وهي تبكي بحرقة بسبب تعرضها للتنمر، والرسائل السلبية، التي تحتوي شتائم وتهديدات خاصة لأنها مُطلقة بحسب قولها، وقالت لجمهورها “كل هذا عشان شعري طالع، اتركوه يتنفس، ماعاد أبغى السوشيال ميديا خلوها لكم”، قبل أن تعود لتنصحهم بالدعاء ومناجاة الله في الحمام.