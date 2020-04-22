هكذا يريدها ابن سلمان .. “شاهد” السعودية أمل الشهراني تطلب من متابعيها أن يدعو الله في الحمام!

أثارت الناشطة السعودية أمل الشهراني جدلاً واسعاً، بين مُتابعيها بعد نصيحتها العجيبة لهم بأن يدعو الله في الحمام، وأن ذكر الله في بيت الخلاء ليس حراماً.

وظهرت أمل الشهراني بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهي تنصح مُتابعيها قائلة: “لاتخلون الناس يقولون لكم إن هذه معاصي، وإنك عاصي، تبغى تدعي ربك وإنت في وسط الحمام ادعي”.

وأضافت أمل الشهراني: “الله هو اللي خلقك، هو اللي كونك في رحم أمك، تدعيه فين ماتكون، إذا كنت إنت في احتياج إنك تدعيه، ادعيه”.

أمل الشهراني :

لا تسمع للي يقولوا لا تدعي الله في الحمام ( أكرمكم الله ) بالعكس اذا تألمت وانت في الحمام ناجي الله وادعيه .

pic.twitter.com/O7MWdhQepo — Gorgeous (@Gorgeous_ew) April 21, 2020

وتابعت أمل: “لا يقولونلك لاتناجي الله في الحمام، حرام، كل شي حرام، لاء، تبغى تناجي الله وإنت في الحمام وقاعد يجيك ألم، ناجيه، ناديه ربي ويسمعك”.

نصيحة أمل الشهراني جعلت النشطاء يُهاجمونها، ويطلبون ألا تُنشر مقاطعها عبر السوشيال ميديا، وغرد أحدهم قائلاً: “لا عاد تنزلون مقاطعها لا عاد تتكلمون عنها كل ما تكلمتوا كل ما تمادت زياده”.

لا عاد تنزلون مقاطعها لا عاد تتكلمون عنها كل ما تكلمتوا كل ما تمادت زياده — it's ok to be ok (@suho__oasis) April 21, 2020

وسخرت الناشطة شهد من أمل الشهراني، وعلقت: “نناجي الله بأن يرزقها نعمة العقل”.

نناجي الله بأن يرزقها نعمة العقل — شهد بفب‏ (@secdtr) April 21, 2020

ورأت مغردة باسم “الآنسة العجوز” أن أمل الشهراني لا تريد سوى لفت الانتباه بنصائحها الغريبة، وقالت: “تبي اثارة جدل ولا ليش حبكة مناجات الله بالحمام”.

تبي اثارة جدل ولا ليش حبكة مناجات الله بالحمام — الآنسة العجوز (@iixhiiiii) April 21, 2020

ووافقها الرأي عبدالرحمن القرني، وغرد قائلاً: “تدور اثاره ولا من الصاحي الي يأخذ فتوه من وحده زي هذي”.

تدور اثاره ولا من الصاحي الي يأخذ فتوه من وحده زي هذي — عبدالرحمن القرني. (@ahlid7oom) April 21, 2020

ورأى البعض أنها لم تستحق التعاطف الذي شعروه اتجاهها حين ظهرت تبكي عبر “انستجرام” بسبب التنمر عليها، وكتب مُغرد: “عطوني سنابها بروح اتنمر عليها واخليها تبكبك مره ثانيه ذا اللحجيه م تنعطي وجهه مع كل ولاده ولدتها ولدت عقلها معها”.

عطوني سنابها بروح اتنمر عليها واخليها تبكبك مره ثانيه ذا اللحجيه م تنعطي وجهه مع كل ولاده ولدتها ولدت عقلها معها — 🚩. (@8787ii) April 21, 2020

وعلقت أخرى: “وبكره تطلع تبكي”.

وبكره تطلع تبكي — نجم‌السَالم كود نمشي MJ99 (@njm47) April 21, 2020

فقد ظهرت أمل الشهراني بمقطع فيديو، وهي تبكي بحرقة بسبب تعرضها للتنمر، والرسائل السلبية، التي تحتوي شتائم وتهديدات خاصة لأنها مُطلقة بحسب قولها، وقالت لجمهورها “كل هذا عشان شعري طالع، اتركوه يتنفس، ماعاد أبغى السوشيال ميديا خلوها لكم”، قبل أن تعود لتنصحهم بالدعاء ومناجاة الله في الحمام.