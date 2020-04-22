إبراهيم عيسى يطبل للسيسي كما يتنفس دون خجل: “كورونا أشرف من الإخوان”

تسبب الكاتب المصري المحسوب على نظام السيسي إبراهبم عيسى، في موجة جدل واسعة بين متابعيه بهجومه الغير مبرر على جماعة الإخوان المسلمين وقوله إن “فيروس كورونا أشرف من الإخوان” حسب وصفه.

“عيسى” الذي بات يطبل لرئيس النظام عبدالفتاح السيسي كما يتنفس ويهاجم جماعة الإخوان بمناسبة وبدون مناسبة، كتب في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”العالم كله يواجه فيروس كورونا بينما مصر تواجه فيروسين كورونا والإخوان ، كورونا أشرف من الإخوان فهو لايكذب ولا يخادع وليس عميلا لدولة وليس ممولا من حكومة”

العالم كله يواجه فيروس كورونا بينما مصر تواجه فيروسين كورونا والإخوان ، كورونا أشرف من الإخوان فهو لايكذب ولا يخادع وليس عميلا لدولة وليس ممولا من حكومة ، سنتتصر جميعا علي فيروس كورونا أما فيروس الإخوان فمصر وحدها القادرة علي القضاء عليه — ابراهيم عيسى (@Ibrahim_3eissa) April 22, 2020

وتابع في وصلة مدح للنظام:”سنتتصر جميعا علي فيروس كورونا أما فيروس الإخوان فمصر وحدها القادرة علي القضاء عليه”

وتسببت تغريدة إبراهيم عيسى في جدل واسع بين متابعيه مستنكرين هجومه على الجماعة التي لم يعد لها اي تأثير يذكر وأعضائها بين معتقل وميت ومسافر هربا من بطش النظام، مؤكدين على أن مهاجمة جماعة الإخوان بمناسبة وبدون مناسبة صار منهجا لكل قلم يريد التقرب من النظام ومنافقته.

الله يرحم ابراهيم عيسي لما كان في الجزيره — ADEL (@AElmosty) April 22, 2020

كبير المعيز — الزعيم الزملكاوى (@rnWiqPcNenR8VEI) April 22, 2020

وأحرجته الناشطة دينا الحناوب بقولها:”هي اللبانة دي مش موجودة في امريكا وأوروبا ليه؟! اي فيروس فاشية سواء كان عسكري او ديني او مدني عنصري ينتهي و يختفي بوجود القانون،مش بوجود الفزاعة و عناصر الاعلام اللي بيعملوا جاهدين لخلق وهم!”

هي اللبانة دي مش موجوده في امريكا وأوروبا ليه؟!

اي فيروس فاشية سواء كان عسكري او ديني او مدني عنصري ينتهي و يختفي بوجود القانون،مش بوجود الفزاعة و عناصر الاعلام اللي بيعملوا جاهدين لخلق وهم!انت نفسك في وجود القانون مكنتش هتبقى كده ولا هتعرف تكتب كلام فيه عنصرية وحق على الكراهيه! — دينا الحناوي Dina H (@dinaelhenawy82) April 22, 2020

وتابعت في هجوم عنيف على الكاتب المصري:”انت نفسك في وجود القانون مكنتش هتبقى كده ولا هتعرف تكتب كلام فيه عنصرية وحق على الكراهيه!”

وكتب آخر ساخرا:”هو الاستاذ ابراهيم عواطلي اليومين دول وعاوز يرجع فشتم في الاخوان علشان ترجع”

هو الاستاذ ابراهيم عواطلي اليومين دول وعاوز يرجع فشتم في الاخوان علشان ترجع🤦‍♂️ — H hamza (@Hhamza12660988) April 22, 2020

هذا وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الثلاثاء، عن خروج 49 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 870 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان الصحة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1181 حالة، من ضمنهم الـ 870 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة.

وبهذا يصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الثلاثاء، هو 3490 حالة من ضمنهم 870 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 264 حالة وفاة.