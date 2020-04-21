“شاهد” مصري ينفجر غضبا مما حدث لزوجته المصابة بكورونا داخل الحجر الصحي ويستغيث:”الحقوها”

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لمواطن مصري يتحدث فيه عن وضعه هو وأسرته وزوجته المصابة بكورونا، في ظل حالة التراخي في العلاج وتقديم الرعاية لها في منطقة كفر الدوار بمصر.

وقال المواطن المصري في مقطع الفيديو بحسب ما رصدت “وطن”: “يا جماعة انا بستغيث اعملوا معروف شوفولنا حل، انا مراتي بالعزل بتاع كفر الدوار باعته تستغيث بتقلي انجدني”.

https://facebook.com/AJA.Egypt/videos/253142959193046/

وتابع المواطن المصري الذي بدا غاضبا جدا: “هما قعدوني في البيت 14 يوم انا وبنتي وقلولنا تخرجوش، واخذوا مراتي من يوم السبت لغاية وقتنا هذا مراتي بتصوت لا في رعاية ولا حاجة”.

وأضاف: “الدكتور يوقف على الباب يقلها انتي كويسة ويقفل الباب ويمشي، يرمولها الأكل كأنها حيوان خايفين يقربوا منها، وفيه واحدة جنبها حامل قعدت تصوت وتقول انجدوني”.

وواصل: “انجدونا من كفر الدوار، يا جماعة كفر الدوار ما فيش فيها رعاية، هما باعتينهم يجربوا فيهم يتدربوا فيهم قلولنا”.

وزاد :”إحنا مستعدين ناخدها أي حتة نعالجها في البيت، أكلم 105 مفيش، أكلم الشرطة مفيش، أكلم الصحة يقلولي حنرد عليك وما يسألوش عني، ما حدش منجدني ولا حد مطمني، مراتي يجماعة بتموت هناك قلولي اعمل ايه اروح اجيبها ؟”.

يشار إلى أن هذا يأتي بالتزامن مع اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي في مصر غضبا عقب إعلان نظام السيسي إرسال طائرة عسكرية مصرية من طراز C-130 محملة بالإمدادات الطبية إلى أمريكا، مجاملة ترامب بينما المصريون هناك يصارعون الموت مع شح هذه المستلزمات.

وفي هذا السياق قال مسؤول أمريكي، إنه من المقرر أن تهبط في مطار دالاس الدولي اليوم الثلاثاء، طائرة عسكرية مصرية من طراز C-130 محملة بالإمدادات الطبية.

وأشار المسؤول وفقا لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إلى أن الهدف من المساعدات، مكافحة فيروس كورونا، قائلا إنها “لفتة تهدف إلى إظهار التحالف الأمريكي المصري”.

وفجرت هذه الخطوة غضب المصريين الذين شنوا هجوما عنيفا على رأس النظام عبدالفتاح السيسي، معتبرين ما حدث جريمة بحق الشعب المصري واستهتار من النظام بأرواح المصريين.

وحتى اللحظة سجلت السلطات المصرية وبحسب آخر بيان لوزارة الصحة 3333 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كافة المحافظات المصرية، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 250 حالة وفاة.