نكتة الموسم من البحرين.. قرار لملك “جزيرة الرتويت” بشأن صلاة الجمعة يشعل المواقع

أثار خبر تم تداوله اليوم بشكل واسع عبر مواقع التواصل بالبحرين، يخص صلاة الجمعة في ظل تفشي فيروس كورونا سخرية الكثير من النشطاء، الذين اعتبروه مبالغة لا لزوم لها من قبل السلطات البحرينية.

وبحسب ما رصدت “وطن” صرّح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني “خالد بن علي آل خليفة”، بأنه بتوجيهات الملك حمد بن عيسى وعلى إثر استمرار موجبات تعليق الجمع والجماعات وسائر التجمّعات، بسبب وباء كورونا، مما يستلزم الناس الصلاة في البيوت، فإنه وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وفي ضوء توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا “كوفيد19″، فقد تقرر فتح جامع الفاتح لصلاة الجمعة، بحضور الخطيب وعدد لا محدود لا يتجاوز عددهم خمسة أشخاص.

وتابع:”مع إلزامهم بلبس الكمامات وتحت رقابة الجهات الصحية المختصة، وذلك لنقل الخطبة والصلاة عبر أجهزة الإعلام، لإظهار شعيرة لجمعة واستفادة الناس من الخطبة.”

الأمر الذي أثار عديد من التعليقات والتفاعلات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كلها كانت في إطار ساخر، من القرار الذي اتخذه ملك جزيرة الترويت حمد بن عيسى، معتبرين بأن قرار فتح المسجد بخمس مصلين هو “نكتة بحرينية”.

امر ملكي 😅 ملوك الملوخيه — العريق (@al3_req) April 21, 2020

واحلا دخول مع نكتة سلندرية 😄😄 pic.twitter.com/Au1BkNVDR3 — ‏ᘉ〇〇ᖇ (@_noorqatar) April 21, 2020

كما نشرت إحدى الصفحات صورة الخبر معلّقة ما نصّه: “نكتة بحرينية، شر البلية ما يضحك، توجيهات سامية من ملك “المتاي”، يعلن رسمياً فتح جامع الفاتح في المنامة لعدد فقط خمسة أشخاص.

فيما تساءل مغرّد آخر ساخراً: “السؤال الذي يطرح نفسه، على أي أساس سيختارون هؤلاء الخمسة أشخاص.

السؤال اللي يطرح نفسه ..،!!

على اي اساس يتم اختيار هالخمسة..،!!؟ — العنود آل ثاني (@atma76) April 21, 2020

يُشار لأنه وبحسب آخر بيان لوزارة الصحة البحرينية، سجلت البحرين 1952 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 7 حالات وفاة.