غضب واسع بالكويت بعد ما فعله شخص بطبيبة في مستشفى .. وزير الصحة تدخل شخصياً

تعرضت طبيبة عيون تعمل في مستشفى “البحر” للعيون بالكويت لاعتداء من قبل مواطن أثناء أداء مهام عملها في معاينة حالة مرضية بعدما لم تنفع محاولاتها اليائسة لجعله يحترم الدور والمكان المتواجد فيه.

وتفاجأت الطبيبة وهي تعاين إحدى الحالات المرضية، بدخول مراجع عليها من دون استئذان، لأخذ ورقة موعد انتظار لزوجته، ورغم ذلك لبّت طلبه وطالبته بالانتظار في الاستراحة حتى يحين موعد دخول زوجته.

وكرّر ذلك الشخص دخوله على الطبيبة في العيادة، بل واستفسر من طبيبة أخرى كانت معها في العيادة ذاتها تعاين حالة مرضية أخرى عن تشخيص حالة زوجته، إلا أن الأخيرة ردت عليه أكثر من مرة بأنها لا تستطيع إفادته إلا بعد معاينة الحالة وتشخيصها التشخيص السليم.

وأفاد مصدر مطلع بأن الطبيبة المعتدى عليها، وأمام ما سببه المواطن من إزعاج ودخول متكرر ورفع الصوت، طالبته مرة أخرى بالعودة إلى الاستراحة حتى يأتي الدور، غير أن الأمر لم يرق له، فبدأ بالتلفظ بعبارات نابية بحق الطبيبة مثل “منو انت، أدوس ببطنج” وغيرها من الألفاظ التي لم تجد معها سبيلاً سوى الاستنجاد بالعلاقات العامة لمحاولة إخراجه من العيادة.

وتابع المصدر أن المراجع عاد وتهجم على الطبيبة من باب غرفة عيادة مجاورة، وتمادى هذه المرة بأن حاول ضربها على وجهها، ما حدا بالطبيبة تفادي الضربة، لكنه أصابها في رقبتها، قبل أن يغادر هارباً.

وسجلت الطبيبة قضية اعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله، وجارٍ استدعاء المعتدي.

من جانبه، عقّب وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، على الحادثة، وقال إن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحيلولة دون وقوع اعتداءات على الطواقم الطبية، مؤكداً رفضه هذه السلوكيات.

وأعرب الصباح عن استنكاره الشديد لواقعة الاعتداء على الطبيبة، مؤكداً أن أي اعتداء على موظفي الوزارة وكوادرها الصحية أثناء أدائهم أعمالهم مرفوض جملة وتفصيلاً.

وشدد الوزير الكويتي على أنه “لا يمكن أبداً القبول به (الاعتداء) تحت أي حجة أو مبرر”، مشيراً إلى أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

وأوضح أنه سيتابع هذه الإجراءات بشكل شخصي حتى يرد الاعتبار للطبيبة المعتدى عليها ويمنع تكرار مثل هذه الأمور مستقبلاً.