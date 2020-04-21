“شاهد” إعلامي كويتي يحرج السيسي ونظامه على الهواء:”إن لم تصلك رسائل المصريين بالكويت أوصلها لك”

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاقى تفاعلا واسعا لإعلامي كويتي يتحدث عن حال الأزمة القائمة لآلاف المقيمين المصريين على أرض الكويت، وذلك بعد عدة أحداث ومشكلات حدثت مع الجالية المصرية بالكويت في الآونة الأخيرة في ظل حالة وباء كورونا المستجد وتجاهل النظام المصري لمواطنيه العالقين هناك.

الإعلامي الكويتي قال في مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”: رسالة للأخت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، وصلتك نداء المصريين بالمالديف، وإن لم تصلك أصوات المصريين بالكويتيين انا أوصلهن لمعاليك”.

https://facebook.com/AJA.Egypt/videos/266902391135122/

وواصل: “تصلني عشرات الرسائل منهم يومياً، انا لا أتكلم عن من لديه سكن ويعمل على أرض الكويت، بل عن مخالفين الإقامة اللي يصل عددهم إلى أكثر من 10 آلاف مصري ومتواجدين في مراكز المخالفين وينتظرون منذ أسبوعين عملية إرجاعهم إلى أرض مصر الطيبة”.

وتابع الإعلامي الكويتي في رسالته: “حتى الآن لا يعلمون ما هو مصيرهم، لا يستطيعون الخروج لأنهم مخالفين، ولا يعملون متى سيتم استقبالهم، مع العلم بأن هؤلاء الإخوة لم تثبت إصابتهم بأي مرض”.

وأضاف: “يرجى النظر والتدخل بسرعة ونحن نثق بأن الرئيس المصري سيتخذ القرار المناسب والعاجل، حفظ الله مصر وحفظ شعبها”.

وتأتي رسالة الإعلامي الكويتي بالتزامن مع حالة من الغضب الكبير من قبل الجالية المصرية بالكويت، بسبب عدم قدرتهم على العودة لوطنهم، وبقائهم داخل الحجر الصحي، في ظل توقف أعمالهم ومصالحهم.

وخلال الأيام الماضية خرجت عديد من مقاطع الفيديو تصور شكاوى لعشرات المواطنين المصريين، يتحدثون بها عن ضنك الحياة التي يمرون بها، وتجاهل الحكومة المصرية لمطالبهم بإعادتهم لوطنهم.

كما وشهدت مواقع التواصل خلال الأيام الماضية حالة من التجاذب والتشاحن بين نشطاء وإعلاميين كويتيين ومصريين، بسبب هذه المشكلة، ولا يزال حتى اللحظة أكثر من عشرة آلاف مواطن مصري عالق في الكويت غير قادرين على العودة إلى مصر، ولا الاستمرار بشكل عادي بالكويت.

يُشار إلى أنه وحتى اللحظة سجّلت الكويت ما عدده 2080 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، فيما ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 11 حالة وفاة في كافة الأراضي الكويتية وذلك بحسب آخر بيان لوزارة الصحة هناك.