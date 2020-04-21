ما الذي يجري في بلاد الحرمين.. “شاهد” سعودي يدنس القرآن الكريم ويدوسه بقدميه متفاخراً بين أصدقائه!

آثار سعودي، موجة غضب واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يدنس القرآن الكريم ويدوسه بقدميه.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما رصدت “وطن”، الشاب السعودي وهو يدنس القرآن الكريم الامر الذي أثار موجة غضب واسعة ودفع الناشطين إلى تدشين هاشتاج تصدر مواقع التواصل لمهاجمته.

وأطل الشاب بعد الفيديو الذي فجر موجة غضب واسعة، ليعلن توبته لاحقاً وحذف المقطع المسيء بعد تهديدات بالإبلاغ عليه.

مطالبات بالقبض على شخص ظهر عبر مقطع #فيديو (نعتذر عن نشره) في تطبيق الانستقرام يدوس على المصحف الكريم بقدميه، وبعد ردود غاضبة وتهديده بالابلاغ عليه، أعلن توبته عبر البروفايل ومن ثم قام بحذف المقطع.

.#رجل_يدعس_القران

. pic.twitter.com/kdxk3JWw1s — أخبار السعودية – هام (@Newss_24) April 20, 2020

لا حول ولا قو الا بالله …

اللهم انتقم منه وأرِنا فيه يومًا أسودًا، اللهم جمّد الدم في عروقه وشُلّ جسده، يارب لا ترح له بال ولا تسكن له حال.

نطالب بالقبض على هذا المجرم @bip_ksa @kamnapp #رجل_يدعس_القران pic.twitter.com/iV8ZocPlMy — MBS محمد بن عبدالعزيز 🇸🇦 (@506_MBS) April 20, 2020

وتوالت ردود الأفعال الغاضبة، من تصرف الشاب السعودي وسط دعوات لمحاسبته ووضع حد لهذه الانتهاكات التي باتت منتشرة مع تسلم ولي العهد محمد بن سلمان زمام الأمور في السعودية واستحداث هيئة الترفيه.

وغرد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على وسماً “#رجل_يدعس_القرآن”، معبرين عن استنكارهم للحدث ومطالبين بأشد العقوبات الرادعة.

لا مو ع كيفه يدوس القران ويتوب يوم حس انه بيقبض عليه نطالب بالقبض عليه والحكم عليه — هديل عرعر 🎥. (@hadeel_Alenzi57) April 20, 2020

لا إله إلا الله

وين وصل بنا الحال..؟؟!!!

هذا يدوس القرآن الكريم

وأخرى تتعمد الإساءة

بكلمة قبيحة بذيئة في الحديث الشريف.



نسأل الله السلامة وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا. — ♥️!!.مثواگ الجَنَّةِ.!!♥️ (@A_wagf2013) April 20, 2020

نطالب بمعاقبتة حتى بعد ادعاء التوبة لتجنب العقوبة بعد ما حس بالخطر لان ماقام بة يعتبر ردة عن الإسلام . — [email protected] (@abmohmad85) April 20, 2020

سبحان الله ، والله العظيم اني قبل ما انام تخيلت شخص يدوس على القرآن ، افتح تويتر واقرى الخبر هذا

لاكن ما اقول الا لا حول ولا قوة الا بالله ، الامر خطير يا جماعة الخير موكذا الشهره ، واثارة الجدل بين الناس . — 9hema (@9hema1) April 20, 2020

يأتي ذلك بعد عدة أيام من اقدام مراهقة سعودية على تحريف حديث شريف للرسول صلى الله عليه وسلم عبر فيديو مباشر بمواقع التواصل الاجتماعي، فيما دشن مغردون وسما بعنوان “#امينة_تكذب_على_الرسول” انتشر على نطاق واسع، وذلك بعد مشاهدتهم مقطع الفيديو للفتاة المقصودة من حفر الباطن في السعودية تحرف حديث الرسول بطريقة غير مناسبة وذلك في بث مباشر على حسابها عبر منصة للتواصل الاجتماعي.

وظهرت الفتاة في المقطع المتداول وهي تحرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت)، وقالت محرفة الحديث خلال نقاش مع متابعيها:” الرسول يقول فيلقل خيرا أو يأكل زق”.