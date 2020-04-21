الممثل الكويتي طارق العلي يكشف حقيقة إضرام ابنه النار داخل السجن الذي يتواجد فيه وهذه هي التفاصيل

خرج الممثل الكويتي طارق العلي عن صمته، وكشف تفاصيل اتهام إقدام نجله على حرق نظارة مخفر شمال غرب “الصليبخات” بالكويت.

ونشر طارق العلي مقطع فيديو عبر “تويتر” ينفي خلاله أن يكون ابنه المقصود، مُعقباً عليه: “توضيح لما تداول ببعض مواقع السوشل ميديا عن موضوع اتهام ابني سلطان بحرق نظارة مخفر شرق الصليبيخات والحمدلله رب العالمين والقضاء الكويتي النزيه الفيصل بيني وبينهم”.

توضيح لما تداول ببعض مواقع السوشل ميديا عن موضوع اتهام ابني سلطان بحرق نظارة مخفر شرق الصليبيخات والحمدلله رب العالمين والقضاء الكويتي النزيه الفيصل بيني وبينهم #الكويت pic.twitter.com/wT9Mq2xRvd — طارق العلي (@tareqalali67) April 21, 2020

وقال طارق العلي في الفيديو الذي بدا منفعلاً فيه: “حسبي الله ونعم الوكيل، وقالوها تيجيك التهايم وانت نايم، هل أنا الوحيد اللي في الكويت فنان مشهور، وهل أنا الوحيد الفنان المشهور عنده عيال”.

وأضاف طارق العلي نافياً أن يكون نجله هو من أشعل الحريق: “ايش معنى أنا الوحيد اللي إذا صارت مصيبة قطيتوا اسمي، خلصتوا مني تلحقون ولدي سلطان”.

ووجه طارق العلي رسالةً إلى الموقع الإخباري الذي نشر الخبر : “فقدت مصداقيتك وأطلب من جمهوري ألا يتابعوك، وفي واحد حاطله سناب كاتب كلام فيه عجيب، والقضاء الكويتي النزيه هو الفيصل بيني وبينكم”.

وختم طارق العلي رسالته: “أحب أطمنكم ولدي بخير ومايسوي هالسوالف”.

وكانت الإدارة العامة للاطفاء كشفت أن نجل فنان شعبي مشهور في الكويت قام على إحراق نظارة مخفر شمال غرب “الصليبخات”، وأضرم النار في فراشه، مما أدى إلى اندلاع النيران وابتعاث الأدخنة التي أصابت 3 عسكريين ونقلوا للعلاج من ضيق التنفس ونجحت الطواقم في إخماد الحريق .