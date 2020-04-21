المرتزق يوسف علاونة يتهم قطر أنها وراء طرده من الأردن ويلمز الملك عبدالله الثاني:”دولة حوض ملوخية”!

عاد المرتزق الأردني، المعروف بتطبيله وولائه للإمارات والسعودية ـ حيث الدعم المالي الذي يتلقاه ـ يوسف علاونة، لمهاجمة قطر ومحاولة شيطنتها وزعم هذه المرة أن الدوحة تقف وراء طرده من الأردن.

وكتب “علاونة” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) واصفا حاله بعد أن صار مشردا بين الدول:”قبل عام وقبيل شهر الصوم تسلطت علي دولة ما أسفر عن مغادرتي الأردن ومفارقتي أهلي وأحبتي قلب مكسور مضت الأيام وهذا رمضان مبارك آخر يحل علي وأنا محروم من ساعة إفطار مع أمي..خالتي..عمي..الخ”

قبل عام وقبيل شهر الصوم تسلطت علي دولة ما أسفر عن مغادرتي الأردن ومفارقتي أهلي وأحبتي💔

مضت الأيام وهذا رمضان مبارك آخر يحل علي وأنا محروم من ساعة إفطار مع أمي..خالتي..عمي..الخ

ما هي النتيجة؟

أنا ما زلت أنا👇

يوسف علاونة

أما الدولة فكانت👇

دولة قطر

وصارت دولة حوض ملوخية

العزة لله — يوسف علاونة (@yousef_alwnah) April 21, 2020

وتابع متطاولا على قطر:”ما هي النتيجة؟ أنا ما زلت أناإشارة بسبابة اليد للأسفل

يوسف علاونة، أما الدولة فكانتإشارة بسبابة اليد للأسفل دولة قطر وصارت دولة حوض ملوخية العزة لله”

ورأى ناشطون في تغريدة “علاونة” لمز مبطن للسلطات الأردنية والملك عبدالله الثاني، باشارته إلى طرده من الأردن بضغط قطري مؤكدين أن طرده من البلاد حدث بعد خروجه عن القانون وخرق دستور الدولة بالطعن والسب في قادة دول عربية لإرضاء السعودية والإمارات اللتان تدفعان له مقابل ذلك.

ويعتبر يوسف علاونة أحد الكتاب الذين تستخدمهم الإمارات والسعودية للتطبيل لها عربياً وترويج خططها، خاصة وأن علاونة انبرى مؤخراً في الهجوم على أردوغان وتركيا والفلسطينيين، موجهاً الاتهامات يميناً ويساراً لكل من يخالف سياسات الدولة المشغلة له.

ومؤخرا نشر المرتزق الأردني للإمارات والسعودية “علاونة” تغريدات هاجم فيها شهداء فلسطين، وكثيراً ما قال إن القضية الفلسطينية لم تعد قضية العرب الأولى، ليتماشى بذلك مع خط السياسة السعودية الجديدة التي وضعها ولي العهد محمد بن سلمان.