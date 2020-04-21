ممنوع للأطفال وضعاف القلوب.. “شاهد” اللبنانيون يستيقظون على جريمة مروعة بشعة والسلطات حائرة!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروّع، يوثق جريمة قتل حدثت في بلدة بعقلين اللبنانية، أدت إلى مقتل سبعة أشخاص، اثنين منهم لبنانيو الجنسية، وخمسة سوريين.

وبحسب ما رصدت “وطن”، يظهر من مقطع الفيديو جثتا المواطنين اللبنانيين اللذان قُتلا في الحادثة، فيما لم تظهر جثث الخمسة السوريين، فيما لم تتمكن السلطات اللبنانية حتى اللحظة من معرفة تفاصيل الواقعة.

#لبنان

وقعت جريمة مروّعة في بلدة بعقلين أدت إلى مقتل 7 أشخاص، خمسة منهم سوريين.



ووجدت جثتا لبنانيين (أحدهما من بعقلين) وجثث خمسة سوريين مصابين بطلقات نارية في منطقة حرجية pic.twitter.com/VvhtxaH0z3 — Ahmad Alshame (@ahmadal_shame) April 21, 2020

وبحسب وكالات أنباء لبنانية فقد تم العثور على خمسة ضحايا سوريين، و اثنين لبنانيين.

هذا وأشارت الوكالات إلى أن السلطات اللبنانية لم تتمكن بعد من معرفة تفاصيل الجريمة، التي تم فيها استخدام سلاحي “كلاشينكوف” و”بومب أكشن”، ليسقط فيها سبعة ضحايا قتلى على الفور.

وأوضحت وكالة الوطنية للإعلام بأن الجاني فرّ عبر احراج بعقلبن القريبة من منطقة النهر، وتعمل الجهات الأمنية على القبض عليه.

وتأتي هذه الجريمة بالتزامن مع حالة الطوارئ المعلنة لبنانياً، لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، حيث أعلنت الحكومة اللبنانية عن سلسلة إجراءات وقائية متبعة للوقاية من الفيروس المستجد، منها حظر التجول وإلغاء الدوام الرسمي والمدرسي.