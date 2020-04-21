السيسي ترك المصريين يصارعون الموت أمام كورونا وأخذ المستلزمات الطبية الشحيحة بالدولة ليجامل بها ترامب
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر غضبا عقب إعلان نظام السيسي إرسال طائرة عسكرية مصرية من طراز C-130 محملة بالإمدادات الطبية إلى أمريكا، مجاملة ترامب بينما المصريون هناك يصارعون الموت مع شح هذه المستلزمات.
وفي هذا السياق قال مسؤول أمريكي، إنه من المقرر أن تهبط في مطار دالاس الدولي اليوم الثلاثاء، طائرة عسكرية مصرية من طراز C-130 محملة بالإمدادات الطبية.
وأشار المسؤول وفقا لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إلى أن الهدف من المساعدات، مكافحة فيروس كورونا، قائلا إنها “لفتة تهدف إلى إظهار التحالف الأمريكي المصري”.
وفجرت هذه الخطوة غضب المصريين الذين شنوا هجوما عنيفا على رأس النظام عبدالفتاح السيسي، معتبرين ما حدث جريمة بحق الشعب المصري واستهتار من النظام بأرواح المصريين.
وتعد هذه الشحنات هي الأحدث التي ترسلها مصر إلى الخارج بعد دعم إيطاليا وبريطانيا، وأيضا بعد أيام قليلة من تلقي مصر أربعة أطنان من إمدادات الحماية الطبية من الصين لمساعدتها على محاربة الفيروس التاجي.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها مصر مساعدات إلى الولايات المتحدة، حيث كانت تعتمد القاهرة دائما على مساعدات من واشنطن، منذ توقيع اتفاقية السلام مع الاحتلال الاسرائيلي.
وتعاني الدولة المصرية من نفص شحيح في المستلزمات الطبية وفقا لتصريحات العديد من الأطباء العاملين في مستشفيات الدولة، الذين عبروا عن غضبهم طيلة الأيام الماضية من السياسات التي يتبعها النظام وستؤدي لكارثة داخل الدولة بالنهاية.