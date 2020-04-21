“شاهد” أحمد عدوية يُحرج التلفزيون الرسمي المصري ويسب الذات الإلهية

تسبب المطرب المصري أحمد عدوية بإحراج القناة الأولى المصرية، حين قام بسب الذات الالهية على الهواء مُباشرة.

وكان الإعلامي وائل الإبراشي يستضيف أحمد عدوية ووليد توفيق معاً، وبعد وصلة غزل ببعضهما، بدأ الثنائي بغناء أغنية “ياللي خدوك مني” معاً على طريقة الديو.

وفي آخر الأغنية، يُسمع صوت أحمد عدوية وهو يصرخ على فتاة أو طفلة كانت بجانبه شاتماً الدين، ما أحرج وائل الإبراشي الذي قطع الاتصال فوراً.

وقامت فضائية القناة الأولى المصرية بحذف الحلقة عن قناتها على “اليوتيوب”، لكن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي رصدوا الفيديو قبل حذفه، معبرين عن غضبهم مما فعله أحمد عدوية.