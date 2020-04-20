“هل تفهمني أيها المرحوم”.. “نتفليكس” تُترجم أفلام “اللمبي” محمد سعد وتثير سخرية واسعة

رغم غيابه طويلاً عن السينما المصرية، إلا أن الممثل محمد سعد تصدر “تويتر” اليوم بسبب ترجمة منصة “نتفليكس” لأفلامه بشكلٍ مثير للجدل.

فكلمات محمد سعد الذي اشتهر بشخصية “اللمبي” غير واضحة أصلاً باللهجة المصرية، فكيف ستبدو حين تُحولها “نتفليكس” إلى فُصحى.

ونشر وليد أربعة مشاهد نشرتها “نتفليكس” وترجمتها، وعلق: “نتفليكس مترجمة أفلام “محمد سعد” كلها بالعربية الفصحى وحاجة ضحك “.

نتفليكس مترجمة أفلام "محمد سعد" كلها بالعربية الفصحى وحاجة ضحك 😂 pic.twitter.com/acn4HWa71j — walid. (@walid567890) April 19, 2020

ونشر حسن إياس 4 مشاهد أخرى أيضاً من أفلام محمد سعد، وعلق ساخراً: “صحيت لاقيت ترجمة نتفليكس لأفلام “محمد سعد” بالعربية الفصحى مُحتلة التايم وحاجة في منتهى الضحك”.

صحيت لاقيت ترجمة نتفليكس لأفلام "محمد سعد" بالعربية الفصحى مُحتلة التايم وحاجة في منتهى الضحك😂😂 pic.twitter.com/0yoavz2vS3 — Hassan Eissa ∆ (@HassanEiissa) April 20, 2020

وانتقدت مُغردة مافعلته “نتفليكس” بأفلام محمد سعد وكيف أفقدتها روح الكوميديا، وعلقت: “انا اسفه بس الكلام باللغة العربية على افلام محمد سعد مخلتنيش ابتسم حتى”.

انا اسفه بس الكلام باللغة العربية على افلام محمد سعد مخلتنيش ابتسم حتى — Names (@Asma2a2a2) April 19, 2020

وسخر نجيب من خطوة “نتفليكس” العجيبة، وقال: “نتفيلكس بتهخه خالص والله محمد سعد كلامه مينفعش يترجم اصلا”.

نتفيلكس بتهخه خالص والله😂😂😂

محمد سعد كلامه مينفعش يترجم اصلا😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/TFKEipyAv7 — نۣۗـۙجۣۗـۙيۣۗہبۣۗـۙ🌼 (@Abonageb16) April 19, 2020

يُذكر أن محمد سعد اشتهر بالكثير من العبارات الطريفة في فيلمه “اللمبي” والتي تحولت لاحقاً لـ”أفشات” كوميدية، ومن هذه العبارات “بلوبيف بلوبيف” و”قصيدته” الشهيرة “انت يا بت، عاملة ايه، البوس البوس، الحضن الحضن، مشتاق مشتاق، الشوق الشوق، ود يا ود، ول يا ول، حاو يا حلو” التي جاءت في سياق محاولته مغازلة حبيبته ناسخاً كلمة believe الإنجليزيّة عن شخص جالس مع حبيبته على مقربة منهما، وكذلك عبارة “مع السلامة عليكو بقى” وغيرها.

يذكر أنّ فيلم “اللمبي” الذي عرض في العام 2002 حقق فيه محمد سعد شهرة واسعة، وحقق أعلى ايرادات ويتخطى حاجز 22 مليون جنيه.