“هل تفهمني أيها المرحوم”.. “نتفليكس” تُترجم أفلام “اللمبي” محمد سعد وتثير سخرية واسعة
رغم غيابه طويلاً عن السينما المصرية، إلا أن الممثل محمد سعد تصدر “تويتر” اليوم بسبب ترجمة منصة “نتفليكس” لأفلامه بشكلٍ مثير للجدل.
فكلمات محمد سعد الذي اشتهر بشخصية “اللمبي” غير واضحة أصلاً باللهجة المصرية، فكيف ستبدو حين تُحولها “نتفليكس” إلى فُصحى.
ونشر وليد أربعة مشاهد نشرتها “نتفليكس” وترجمتها، وعلق: “نتفليكس مترجمة أفلام “محمد سعد” كلها بالعربية الفصحى وحاجة ضحك “.
ونشر حسن إياس 4 مشاهد أخرى أيضاً من أفلام محمد سعد، وعلق ساخراً: “صحيت لاقيت ترجمة نتفليكس لأفلام “محمد سعد” بالعربية الفصحى مُحتلة التايم وحاجة في منتهى الضحك”.
وانتقدت مُغردة مافعلته “نتفليكس” بأفلام محمد سعد وكيف أفقدتها روح الكوميديا، وعلقت: “انا اسفه بس الكلام باللغة العربية على افلام محمد سعد مخلتنيش ابتسم حتى”.
وسخر نجيب من خطوة “نتفليكس” العجيبة، وقال: “نتفيلكس بتهخه خالص والله محمد سعد كلامه مينفعش يترجم اصلا”.
يُذكر أن محمد سعد اشتهر بالكثير من العبارات الطريفة في فيلمه “اللمبي” والتي تحولت لاحقاً لـ”أفشات” كوميدية، ومن هذه العبارات “بلوبيف بلوبيف” و”قصيدته” الشهيرة “انت يا بت، عاملة ايه، البوس البوس، الحضن الحضن، مشتاق مشتاق، الشوق الشوق، ود يا ود، ول يا ول، حاو يا حلو” التي جاءت في سياق محاولته مغازلة حبيبته ناسخاً كلمة believe الإنجليزيّة عن شخص جالس مع حبيبته على مقربة منهما، وكذلك عبارة “مع السلامة عليكو بقى” وغيرها.
يذكر أنّ فيلم “اللمبي” الذي عرض في العام 2002 حقق فيه محمد سعد شهرة واسعة، وحقق أعلى ايرادات ويتخطى حاجز 22 مليون جنيه.