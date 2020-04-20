دعت زميلاتها لتصوير أنفسهن بغرف النوم.. “شاهد” مقاطع خارجة للمصرية حنين حسام أنهت مستقبلها

أحالت جامعة القاهرة المصرية طالبة لديها للتحقيق بعد انتشار مقاطع فيديو ومنشورات لها على شبكات التواصل الاجتماعي، رأت الجامعة أنها منافية للآداب العامة ولا تتناسب مع مكانة الجامعة.

وسائل إعلام مصرية نقلت في هذا الشأن عن رئيس الجامعة الدكتور” محمد عثمان الخشت” قوله إنه تم إحالة الطالبة “حنين حسام” إلى التحقيق، وهي تدرس في كلية الآثار بالجامعة، وذلك بسبب قيامها بسلوكيات “تتنافى” مع الآداب العامة والقيم السائدة بالجامعة على حد تعبيره.

“الخشت” أوضح في تصريحاته أن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام طالبة تدعي انتمائها للجامعة، بنشر مقاطع فيديو تدعو فيها الفتيات إلى تسجيل فيديوهات “غير لائقة” مقابل مبالغ مالية.

وأوضح أن الجامعة ستتخذ أقصى عقوبة ضد الطالبة والتي قد تصل للفصل النهائي، وذلك “لارتكابها أفعال لا تتوافق مع مكانة طالبة في جامعة القاهرة”.

وفي مقاطع فيديو لها تعتبر الطالبة حنين نفسها بأنها مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تستغرب الهجمة التي تشن صدها بسبب مقاطع الفيديو الخاصة بها.

فيما أوضحت وسائل الإعلام المصرية بأن الأجهزة الأمنية تقوم بفحص فيديوهات الفتاة والتي تبثها عبر تطبيق “تك توك” ، فيما لم يتم إصدار أي أمر ضبط بحقها، ولكن سيتم إحضارها في حال تقديم بلاغات ضدها.

وكانت انتشرت مقاطع فيديو للفتاة حنين وهي تدعو فيه الفتيات إلى الاشتراك معها في التطبيق وفتح كاميرات هواتفهن الخلوية من داخل غرف نومهن، مقابل مبالغ مالية سيحصلون عليها أسبوعيا، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية مصرية.