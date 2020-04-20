“شاهد” الفيديو الذي جلط ابن زايد.. مرتزقة حفتر والإمارات محملين كالأغنام على شاحنات بعد أسرهم

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يوثق أسر قوات حكومة الوفاق الليبية، لجنود من مرتزقة اللواء الليبي المتقاعد “خليفة حفتر”، خلال المعارك الجارية على حدود العاصمة طرابلس.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، لحظة القبض على عدة أشخاص يتبعون لحفتر، وهم في أعمار بدت بين الأربعين والخمسين، وقاموا بإلقائهم في مؤخرة سيارة دفع رباعي، بينما سألتهم عناصر قوات حكومة الوفاق عن أسمائهم وأماكن القبض عليهم.

وتأتي عملية الأسر في الوقت الذي تتقدم فيه قوات الحكومة الليبية الشرعية بمنطقة ترهونة، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم “عاصفة السلام”.

وأثار مقطع الفيديو تعليقات العديد من المتفاعلين عبر مواقع التواصل، حيث هللوا وحمدوا الله على هذا “الانجاز” على حد وصفهم، متمنين النصر المؤزر لقوات الحكومة الليبية الشرعية.

الله أكبر ليبيا حرة — alkasab 🇹🇷 (@AlkasabThaer) April 19, 2020

الحمد والشكر للله على نصره لعباده الصابرين — موسى ابو سمره (@musaabosamra) April 19, 2020

فيما قال معلق آخر: “على أسوار طرابلس تكسرت قوى عظمى والتاريخ لا يزال يسجل”. وتابع: “ليبيا رغم الخونة والعملاء إلا أنها تمرض ولكن لا تموت بإذن الله”.

على أسوار طرابلس تكسرت قوى عظمى والتاريخ لازال يسجل .. ليبيا ورغم الخونة والعملاء إلا أنها تمرض ولكن لا تموت بإذن الله — Khaled (@Khaled68371485) April 19, 2020

يُشار إلى أنه ومنذ عدة أسابيع اطلقت قوات حكومة الوفاق الليبية عملية “بركان الغضب” للرد على عملية قوات حفتر للهجوم على طرابلس، ونجحت قوات الوفاق في إحراز تقدم ميداني كبير على الأرض من طرابلس نحو ترهونة.

و سيطرت قوات “بركان الغضب” الآن بالكامل على مداخل مدينة ترهونة، وهذا ما يعني بأن ظهر العاصمة طرابلس بات الآن آمناً من ضربات قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.