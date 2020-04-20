“شيل ايديك من جيابك” .. هكذا أحرج رئيس الوزراء الفسلطيني المتحدث باسم حكومته على الهواء!

أحرج رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المتحدث باسم حكومته إبراهيم ملحم، خلال المؤتمر الصحفي المباشر الذي عقد اليوم الاثنين، للإعلان عن إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا.

وخلال المؤتمر الصحفي قطع “اشتية” حديثه، وطالب المتحدث باسم حكومته برفع يديه من جيوبه، قائلاً له: شيل ايدك من جيابك”، الأمر الذي وضع ملحم في موقف محرج.

رئيس الوزراء محمد اشتية الى الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم pic.twitter.com/1fSRtxZfvM — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) April 20, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصرّف اشتية”، وانقسموا بين مؤيد اعتبر أن البروتوكل يفرض على “ملحم” إخراج يديه من جيوبه، ومعارض رآى خلاف ذلك وأن رئيس الحكومة تعمّد إحراج متحدّثها.

من باب انني عملت في البروتوكول الإعلامي والتعامل مع الإعلاميين في مكتب رئيس الوزراء طوال 8 سنوات مع رئيسي وزراء فاعتقد… Gepostet von ‎محمود حريبات‎ am Montag, 20. April 2020

مع احترامي لدولة رئيس الوزراء الدكتور الصديق المثقف والذكي وسريع البديهة محمد اشتية،اعتدنا عليك ان تتدارك الامور… Gepostet von George Carlos Canawati am Montag, 20. April 2020

يا جماعة، الواحد اذا ابنه عمل اشي غير لائق، بغمزه، بجحره، برفع حاجبه، خوف يحرجه أو يحرج حاله وهو قاعد مع أبو العبد… Gepostet von Bilal Shobaki am Montag, 20. April 2020

اه شيل ايديك من جيابك ما غلط وعادي طالما في تقرير و تصريح رسمي لازم تقف منيح وصح وترفع ايدك من جيابك و تلتزم بالبروتوكول .كسفة رهيبة لملحم..الأمر عادي Take it easy مش محتاجة فلسفة ي نشطاء باليز Gepostet von Alaa Jihad am Montag, 20. April 2020

بخصوص جملة رئيس الوزراء محمد اشتيه للناطق باسم حكومته إبراهيم ملحم "شيل إيديك من جيابك"كنت وعشرات الزملاء في مقر رئاسة… Gepostet von Mohammad Abdallah Khabeisa am Montag, 20. April 2020

إن كان رئيس الوزراء اعتبر وضع المتحدث باسم حكومته يديه في جيبه خرقا لتقاليد البروتوكول، فإن تصرف د. اشتية خرق لذات… Gepostet von Firas Taneineh am Montag, 20. April 2020

ولاحقاً، عقّب رئيس الوزراء الفلسطينيّ على الضجة التي أثيرت بسبب تصرّفه مع “ملحم” وقال عبر حسابه في “فيسبوك”: “

العلاقة التي تربطني بالمتحدث باسم الحكومة علاقة قديمة وفيها الكثير من الود والاحترام والتلقائية، وما جرى اليوم كان مبنياً على هذه العلاقة المتينة، والملاحظة تعكس الاحترام والثقة المتبادلة داخل الفريق الواحد، كما أنني أقدر عاليًا جهده وجهد جميع الذين يعملون لخدمة الوطن، وسنبقى جميعا الأوفياء لهذا الوطن”.

العلاقة التي تربطني بالمتحدث باسم الحكومة علاقة قديمة وفيها الكثير من الود والاحترام والتلقائية، وما جرى اليوم كان… Gepostet von ‎Dr. Mohammad Shtayyeh الدكتور محمد اشتية‎ am Montag, 20. April 2020

ويلقى ظهور “ملحم” قبولاً من قطاعات واسعة بين الفلسطينيين، منذ ظهور وباء كورونا، واعتماد الحكومة الفلسطينية عليه كمتحدثٍ باسمها في الافصاح عن أعداد المصابين، وتطورات المرض، حيث يخرج في إيجاز صباحيّ وآخر مسائي بهذا الخصوص .