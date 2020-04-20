توقفت كليتها وتضررت رئتها.. “شاهد” اللحظات الأخيرة في حياة ملاك الزبيدي ولحظة دفنها بالعراق

تداول ناشطون عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يُظهر اللحظات الأخيرة لضحية العنف الأسري العراقية ملاك حيدر الزبيدي.

وتظهر ملاك الزبيدي بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهي على أجهزة التنفس الصناعي، تُصارع الموت وتُحاول التقاط أنفاسها التي لم يعلم مُلتقط الفيديو أنها الأخيرة.

🔴الان من داخل المستشفى ..

#ملاك_حيدر_الزبیدي تقاوم الموت وتتمسك بالحياة حيث توقفت الكلى لديها تماما وتواجه مشاكل في الرئة وهبوط حاد في الدورة الدموية وهي الان على التنفس الاصطناعي 💔

ادعولها .. pic.twitter.com/tPJIB6VLTZ — Abdullah Koder🇮🇶عبد الله خضير (@AbdullahKoder) April 17, 2020

ويظهر بجانب ملاك في لحظاتها الأخيرة والدتها وهي تُمسك بهاتفها المحمول وتقرأ بعض الأدعية والآيات القرآنية لتخفف من سكرات الموت على ابنتها التي نالت منها الحروق بنسبة 50% من جسدها.

وأعلنت شقيقة ملاك زبيدي التي هزت قصتها العراق، خبر وفاتها عبر حسابها في فيسبوك، وكتبت: “راحت العافيه وياج ياخيتي انتقلت الى رحمه الله ملاك حيدر الزبيدي عمت عين التراب الراح ياخذج”.

راحت العافيه وياج ياخيتي انتقلت الى رحمه الله ملاك حيدر الزبيدي عمت عين التراب الراح ياخذج Gepostet von Smraa Smraa am Freitag, 17. April 2020

وأقدمت ملاك على حرق نفسها بسبب العنف الأسرى من زوجها وعائلته، وظهرت بفيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تصرخ من شدة الألم، نتيجة الحروق البالغة في جسدها.

وكشفت شقيقة ملاك في لقاء سابق مع الـBBC تفاصيل مروعة لما كانت تتعرض له شقيقتها من تعذيب من قبل زوجها وعائلته، فاعتدوا عليها بالضرب بالأسلاك، وحين طلبت منهم التوقف عن ضربها والذهاب لعائلتها رفضوا، فقامت بالتهديد بحرق نفسها، وسكبت على نفسها البنزين، فقام زوجها بإعطائها القداحة، لتفتحها دون قصد وتشتعل بها النيران وتحرق كل جسدها.

وأصدرت محكمة عراقية، قرارا بتوقيف عدة أشخاص متهمين بالقضية من بينهم زوج ملاك وهو ضابط أمن عراقي وآخرين من عائلته.

وشيعت ملاك إلى مثواها الأخير في مدينة النجف، ونشرت حسابات مقربة من عائلتها مقطع يُظهر لحظة دفنها وسط إجراءات صارمة التزاماً بأوامر السلطات لمواجهة “فيروس كورونا”، برفقة قوات الشرطة والعشائر.