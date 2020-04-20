“شاهد” أفيخاي أدرعي يوجه رسالة للفنانة الكويتية حياة الفهد تخصّ مسلسل “أم هارون” .. ومغرّدون يصفعونه
علق الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، على المسلسل الذي انتجته قناة (MBC) السعودية حول اليهود في الكويت والذي حمل اسم “أم هارون” مشيداً بتصريحات الممثلة الكويتية حياة الفهد.
ونشر أدرعي مقطع فيديو يظهر متابعته للإعلان الترويجي للمسلسل، وقال في تغريدة على تويتر رصدتها “وطن”: “لم يُعرض مسلسل #أم_هارون بعد ولكنه أثار ضجة إعلامية واسعة ولذلك أثار اهتمامي أيضًا”.
وتابع أدرعي، مشيداً بتصريحات حياة الفهد: “أعجبتني تصريحات الفنانة #حياة_الفهد: “اليهود كانوا موجودين بكل مكان، وهذا كتاب منزل من الله سبحانه وتعالى، ما نقدر ننكره، والكويت فيها ديانات كثيرة”.
وأضاف أدرعي: “كالعادة تعرضت الفنانة القديرة #حياة_الفهد لانتقادات أصحاب نظرية المؤامرة وغيرهم من المفسدين الذين ينظرون إلى كلمة #تطبيع كشتيمة ويفضلون المسلسلات العنصرية التي تروج الأكاذيب المعادية للسامية التي عادةً تعرض في شهر #رمضان. سنتابع مسلسل #أم_هارون قريبًا وسنرى”.
أدرعي لم يسلم من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين لقنوه كعادتهم درساً فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي والتطبيع مع الاحتلال.
وقال بدر الرشيدي لـ”أدرعي”: “ومن قال أن مشكلتنا معكم لأجل الديانة اليهودية..!”.
وأضاف: “لو كان الموضوع هو موضوع ديانة لكنا أكثر كرهاً للمسيحيين ..! لأن أكثر معارك المسلمين تاريخياً معهم ..! أنتم مغتصبين أرض ليست لكم، ولو كنتم في أرض غير فلسطين لتعاملنا معكم كما نتعامل مع أي دولة في العالم ..! أفهم”.
وعلق “فهد اليحيا” على تصريحات “ادرعي” قائلاً: “فرق بين اليهودي والصهيوني .. كانوا عايشين مواظنين .. قبل الوعد الاستعماري لـ بيلفور .. وتأتي جحافل المستوطنين من بقاع الأرض وتستولي العصابات الإسرائلي لتقوم إسرائيل ذراع الاستعمار/الإمبريالية الطويلة! كم مكث الصليبيون في فلسطين؟”.
وواصل النشطاء هجومهم على الناطق باسم جيش الاحتلال والمسلسل مستنكرين تصريحاته العنصرية والمسيئة للديانات السماوية.
وفي وقت سابق، هاجمت الفنانة الكويتية، حياة الفهد، منتقدي مسلسلها الرمضاني “أم هارون” الذي يتحدث عن حياة اليهود في الكويت، وأثار جدلاً واسعاً في الآونة الاخيرة.
وقالت الفنانة حياة الفهد في مقابلة مع الاعلامي خالد الراشد ضمن برنامج ” علوم فن ون”، حسب ما رصدت “وطن”: “للأسف، أعداء النجاح والحاسدين، قاموا يطلعون إشاعات بأن المسلسل وقف، ويهاجمون تلفزيون الكويت، ووزارة الإعلام”.
وأضافت حياة الفهد: “أولاً هو مو على تلفزيون الكويت، ووزارة الإعلام مالها شغل، هو على محطة الـMBC، قناة العرب كلهم، وتصور خارج الكويت”.
واستطردت حياة الفهد التي أثارت جدلاً واسعاً في الفترة الماضية بعد تصريحات أطلقتها هاجمت فيها الوافدين: “العمل مافي أي إساءة لأي دولة، بالعكس، وهذا اللي حتشوفونه لقدام بالعمل”.
وبدأت حياة الفهد الحديث عن جزئية اليهود، والتي كانت مثاراً للجدل، وقالت: “اليهود كانوا موجودين بكل مكان، وهذا كتاب منزل من الله سبحانه وتعالى، ما نقدر ننكره، والكويت فيها ديانات كثيرة”.
يُذكر أن مسلسل “أم هارون” واجه اتهامات بالتطبيع بين إسرائيل ودول خليجية بدعم حُكامهم، وأن المسلسل يُحاول الترويج للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، واختراق الشاشات العربية، وخاصة في شهر رمضان المبارك.
وتدور أحداث المسلسل حول امرأة يهودية عاشت في إحدى دول الخليج خلال فترة زمنية محددة، ويتجه العمل إلى الفانتازيا في قالب يستوعب الأحداث دون التقيد بالزمان أو المكان.
ويضم العمل في بطولته عددا من النجوم أبرزهم محمد جابر، وأحمد الجسمي، وفخرية خميس، وسعاد علي، وعبد المحسن النمر، وفاطمة الصفي، ومحمد العلوي، وفؤاد علي، وروان الصايغ، وفرح الصراف، وآلاء الهندي، ومن تأليف علي ومحمد شمس، وإخراج محمد جمال العدل، وسيتم عرض المسلسل في الموسم الرمضاني المقب