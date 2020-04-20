“شاهد” أفيخاي أدرعي يوجه رسالة للفنانة الكويتية حياة الفهد تخصّ مسلسل “أم هارون” .. ومغرّدون يصفعونه

علق الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، على المسلسل الذي انتجته قناة (MBC) السعودية حول اليهود في الكويت والذي حمل اسم “أم هارون” مشيداً بتصريحات الممثلة الكويتية حياة الفهد.

ونشر أدرعي مقطع فيديو يظهر متابعته للإعلان الترويجي للمسلسل، وقال في تغريدة على تويتر رصدتها “وطن”: “لم يُعرض مسلسل #أم_هارون بعد ولكنه أثار ضجة إعلامية واسعة ولذلك أثار اهتمامي أيضًا”.

https://twitter.com/AvichayAdraee/status/1251925547858440

وتابع أدرعي، مشيداً بتصريحات حياة الفهد: “أعجبتني تصريحات الفنانة #حياة_الفهد: “اليهود كانوا موجودين بكل مكان، وهذا كتاب منزل من الله سبحانه وتعالى، ما نقدر ننكره، والكويت فيها ديانات كثيرة”.

وأضاف أدرعي: “كالعادة تعرضت الفنانة القديرة #حياة_الفهد لانتقادات أصحاب نظرية المؤامرة وغيرهم من المفسدين الذين ينظرون إلى كلمة #تطبيع كشتيمة ويفضلون المسلسلات العنصرية التي تروج الأكاذيب المعادية للسامية التي عادةً تعرض في شهر #رمضان. سنتابع مسلسل #أم_هارون قريبًا وسنرى”.

وكالعادة تعرضت الفنانة القديرة #حياة_الفهد لانتقادات أصحاب نظرية المؤامرة وغيرهم من المفسدين الذين ينظرون إلى كلمة #تطبيع كشتيمة ويفضلون المسلسلات العنصرية التي تروج الأكاذيب المعادية للسامية التي عادةً تعرض في شهر #رمضان. سنتابع مسلسل #أم_هارون قريبًا وسنرى #اللهم_بلغنا_رمضان pic.twitter.com/kWOV795Gm3 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 19, 2020

أدرعي لم يسلم من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين لقنوه كعادتهم درساً فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي والتطبيع مع الاحتلال.

وقال بدر الرشيدي لـ”أدرعي”: “ومن قال أن مشكلتنا معكم لأجل الديانة اليهودية..!”.

وأضاف: “لو كان الموضوع هو موضوع ديانة لكنا أكثر كرهاً للمسيحيين ..! لأن أكثر معارك المسلمين تاريخياً معهم ..! أنتم مغتصبين أرض ليست لكم، ولو كنتم في أرض غير فلسطين لتعاملنا معكم كما نتعامل مع أي دولة في العالم ..! أفهم”.

ومن قال أن مشكلتنا معكم لأجل الديانة اليهودية ..! لو كان الموضوع هو موضوع ديانة لكنا أكثر كرهاً للمسيحيين ..! لأن أكثر معارك المسلمين تاريخياً معهم ..! أنتم مغتصبين أرض ليست لكم ، ولو كنتم في أرض غير فلسطين لتعاملنا معكم كما نتعامل مع أي دولة في العالم ..! أفهم — بــدر الـــرشيـــدي (@R_bader_R) April 19, 2020

وعلق “فهد اليحيا” على تصريحات “ادرعي” قائلاً: “فرق بين اليهودي والصهيوني .. كانوا عايشين مواظنين .. قبل الوعد الاستعماري لـ بيلفور .. وتأتي جحافل المستوطنين من بقاع الأرض وتستولي العصابات الإسرائلي لتقوم إسرائيل ذراع الاستعمار/الإمبريالية الطويلة! كم مكث الصليبيون في فلسطين؟”.

لم يُعرض مسلسل #أم_هارون بعد ولكنه أثار ضجة إعلامية واسعة ولذلك أثار اهتمامي أيضًا. أعجبتني تصريحات الفنانة #حياة_الفهد: “اليهود كانوا موجودين بكل مكان، وهذا كتاب منزل من الله سبحانه وتعالى، ما نقدر ننكره، والكويت فيها ديانات كثيرة.״ pic.twitter.com/fG6gw354yw — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 19, 2020

وواصل النشطاء هجومهم على الناطق باسم جيش الاحتلال والمسلسل مستنكرين تصريحاته العنصرية والمسيئة للديانات السماوية.

ادعو جموع المصريين لمقاطعة الدراما الكويتية خاصة الفنانة النكرة حياة — Mohamed (@Mohamed19759120) April 19, 2020

😂😂😂😂😂

يعني كنتم محتاجين لشهادة أم خماس (حياة الفهد)عشان تثبت هويتكم ووجود أجدادكم في كل مكان ! — رانيا أحمد (@RaniaAhmed2580) April 19, 2020

اذن انت تعترف ان اليهود كانو موجودين في بلدان كثيرة لكنهم قرر ان يسرقو وطن وينهبو شعب ويزور تاريخ بعنوان وطن لليهود انتم شرذمة من جميع اسقاع العالم بلا وطن وملعونين في كل الديانات

وانا عن نفسي وعن كل مسلم ابغضكم بحجم بغض القران لكم

وبحجم اذاكم لانبياء الله — AhmdTysir (@A7mdTysir) April 19, 2020

افيخاي يبحث وسط سلات القمامة حول أي شئ يوحي له تواجد الكائن اليهودي وهاي ام هارون تشجي مسامعه وأما عندنا نحن فنقول مثل المثال عند ام ترتر أو عند ام لطفي اللي بتنور وتطفي أشد على اذرك زاد الله وزرك — hany elblahy (@HanyElblahy) April 20, 2020

وفي وقت سابق، هاجمت الفنانة الكويتية، حياة الفهد، منتقدي مسلسلها الرمضاني “أم هارون” الذي يتحدث عن حياة اليهود في الكويت، وأثار جدلاً واسعاً في الآونة الاخيرة.

وقالت الفنانة حياة الفهد في مقابلة مع الاعلامي خالد الراشد ضمن برنامج ” علوم فن ون”، حسب ما رصدت “وطن”: “للأسف، أعداء النجاح والحاسدين، قاموا يطلعون إشاعات بأن المسلسل وقف، ويهاجمون تلفزيون الكويت، ووزارة الإعلام”.

وأضافت حياة الفهد: “أولاً هو مو على تلفزيون الكويت، ووزارة الإعلام مالها شغل، هو على محطة الـMBC، قناة العرب كلهم، وتصور خارج الكويت”.

واستطردت حياة الفهد التي أثارت جدلاً واسعاً في الفترة الماضية بعد تصريحات أطلقتها هاجمت فيها الوافدين: “العمل مافي أي إساءة لأي دولة، بالعكس، وهذا اللي حتشوفونه لقدام بالعمل”.

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وبدأت حياة الفهد الحديث عن جزئية اليهود، والتي كانت مثاراً للجدل، وقالت: “اليهود كانوا موجودين بكل مكان، وهذا كتاب منزل من الله سبحانه وتعالى، ما نقدر ننكره، والكويت فيها ديانات كثيرة”.

يُذكر أن مسلسل “أم هارون” واجه اتهامات بالتطبيع بين إسرائيل ودول خليجية بدعم حُكامهم، وأن المسلسل يُحاول الترويج للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، واختراق الشاشات العربية، وخاصة في شهر رمضان المبارك.

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة يهودية عاشت في إحدى دول الخليج خلال فترة زمنية محددة، ويتجه العمل إلى الفانتازيا في قالب يستوعب الأحداث دون التقيد بالزمان أو المكان.

ويضم العمل في بطولته عددا من النجوم أبرزهم محمد جابر، وأحمد الجسمي، وفخرية خميس، وسعاد علي، وعبد المحسن النمر، وفاطمة الصفي، ومحمد العلوي، وفؤاد علي، وروان الصايغ، وفرح الصراف، وآلاء الهندي، ومن تأليف علي ومحمد شمس، وإخراج محمد جمال العدل، وسيتم عرض المسلسل في الموسم الرمضاني المقب