حياتنا

رسالة عن “قُطّاع طرق يروّعون السكان في ظفار” .. شرطة عمان السلطانية تكشف الحقيقة

كتب وطن
0

كشفت شرطة عُمان السلطانية، ما يتداول عن وجود قُطّاع طرق يروعون الناس في محافظة ظفار.

جاء ذلك بعد انتشار رسائل لشخص يحذر من قطاع طريق؛ بدعوى أنهم يقومون بإيقاف السيارات وإيهام الناس أن سيارتهم معطلة، ليقوموا لاحقا بتهديدهم وسرقتهم.

وأضاف في رسالته أن أحد المجني عليهم توجه لمركز الشرطة وأبلغهم بالواقعة، فأكدوا له أنه “ثاني بلاغ يردهم بشأن قطاع الطريق”.

لكنّ شرطة عمان السلطانية قالت في توضيحٍ لها إنه لا صحة لما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وقوع حادثة اعتداء على شخص في محافظة ظفار.

وأكدت أنه تم استدعاء الشخص محل الواقعة وأفاد بعدم صحة المعلومات المنشورة وأنه قام بنشر ذلك لِدواعٍ خاصة.

ولفتت شرطة عمان السلطانية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ذلك الشخص.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية الإثنين، عن تسجيل (144) حالة إصابة جديدة بمرض (كوفيد١٩) منها (58) حالة لعمانيين، و(86) حالة لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1410) حالات، وعدد الوفيات (7).

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“شاهد” ماذا حلّ بأكبر مسرح لـ”الرذيلة” في السعودية كان يعوّل…

حياتنا

“شاهد” كويتي “موسوس” يثير سخرية مواطنيه بما فعله بسيارته…

حياتنا

القبض على شبان وفتيات يمارسن “الجنس الجماعي” في مصر لعدم التزامهم…

الهدهد

أخيرا.. علماء يكشفون سر عدم تأثر العرب بكورونا بخلاف ما حدث للأوروبيين وحصدهم بشكل…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.