رسالة عن “قُطّاع طرق يروّعون السكان في ظفار” .. شرطة عمان السلطانية تكشف الحقيقة

كشفت شرطة عُمان السلطانية، ما يتداول عن وجود قُطّاع طرق يروعون الناس في محافظة ظفار.

جاء ذلك بعد انتشار رسائل لشخص يحذر من قطاع طريق؛ بدعوى أنهم يقومون بإيقاف السيارات وإيهام الناس أن سيارتهم معطلة، ليقوموا لاحقا بتهديدهم وسرقتهم.

وأضاف في رسالته أن أحد المجني عليهم توجه لمركز الشرطة وأبلغهم بالواقعة، فأكدوا له أنه “ثاني بلاغ يردهم بشأن قطاع الطريق”.

لكنّ شرطة عمان السلطانية قالت في توضيحٍ لها إنه لا صحة لما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وقوع حادثة اعتداء على شخص في محافظة ظفار.

وأكدت أنه تم استدعاء الشخص محل الواقعة وأفاد بعدم صحة المعلومات المنشورة وأنه قام بنشر ذلك لِدواعٍ خاصة.

ولفتت شرطة عمان السلطانية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ذلك الشخص.

لا صحة لما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وقوع حادثة اعتداء على شخص في محافظة ظفار، كما تم استدعاء الشخص محل الواقعة وأفاد بعدم صحة المعلومات المنشورة وأنه قام بنشر ذلك لِدواعٍ خاصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) April 19, 2020

وأعلنت وزارة الصحة العمانية الإثنين، عن تسجيل (144) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد١٩) منها (58) حالة لعمانيين، و(86) حالة لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1410) حالات، وعدد الوفيات (7).