بعد أن دعت إلى طرد الوافدين.. حياة الفهد ترصد مبلغاً ضخماً لمواجهة “تجار الاقامات المخالفين” في الكويت!

رصدت الفنانة الكويتية، المثيرة للجدل، حياة الفهد، مبلغاً مالياً ضخماً لمواجهة ما قالت انهم “تجار الاقامات المخالفين” في الكويت، الامر الذي أثار موجة غضب واسعة من تصرفات الفنانة الكويتية التي دعت مؤخراً إلى طرد الوافدين وشاركت في مسلسل عن اليهود من انتاج قناة “ام بي سي” السعودية.

وأطلقت الفنانة الكويتية حياة الفهد، مبادرة شاركت فيها بمليون وثلاثمائة ألف ريال من حسابها الخاص، توزع كمكافأت لمن يقوم بالإبلاغ عن تاجر إقامات أو مصنع مخالف أو مفسد، أو من يؤجر المناطق السكنية لمخالفين الأنظمة .

وقال نشطاء إن المبادرة التي أطلقتها حياة الفهد، جاءت بالتعاون مع وزارة الداخلية الكويتية. حسب زعمهم.

مبادرة دفعت فيها #حياة_الفهد مليون وثلاثمائة ألف ريال من حسابها الخاص



توزع كمكافأت لمن يقوم بالابلاغ عن تاجر إقامات او مصنع مخالف او مفسد يمارس الغش في تواريخ المواد الغذائية او من يؤجر المناطق السكنية لمخالفين الانظمة

وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية الكويتية



by: @saalhulk pic.twitter.com/B7YhWFGL11 — هيئة المشاهير (@almobark_) April 20, 2020

ورأى مغردون أن حياة الفهد تُبالغ بحربها ضد الوافدين، وعلق مغرد باسم مشاري: “لو اعطتها محتاجين افضل”.

لو اعطتها محتاجين افضل — Meshari.m (@Mesharivt) April 20, 2020

وسخرت مغردة باسم لولو من ممارسات حياة الفهد، وقالت: “خلاص يعينونها رئيسة البلد أحسن”.

خلاص يعينونها رئيسة البلد أحسن ههههههه — LoLo 💙 (@Lkaaaaak88) April 20, 2020

ورأت مغردة باسم “كيوت ساد” أن ما فعلته حياة الفهد سيضر دولتها، وكتبت: “وربي راح تحرق بلدكم قبل تنحرق بذاتها وتذكرو كلامي ياهل الكويت” وأضافت: “تداعيات موقفها سيتحدث فيه التاريخ وسيذكر العالم ان مشاهير الكويت كانو اذى على الكويت قبل ان يكونو حمايه له “.

وربي راح تحرق بلدكم قبل تنحرق بذاتها وتذكرو كلامي ياهل الكويت



تداعيات موقفها سيتحدث فيه التاريخ

وسيذكر العالم ان مشاهير الكويت

كانو اذى على الكويت قبل ان يكونو حمايه له



فال الله ولافالي لكن تابعو مجمل الايام القادمة ردود الفعل على هذة الانسانه بالضبط وفضلي تغريدتي🇸🇦 — ᶜᵘᵗᵉ ˢᵃᵈ (@lonemarch3) April 20, 2020

وتساءل مُغرد عن سبب قبول الدولة بنقود حياة الفهد، وكتب: “اشوف هالمبادرات والمخالفات مسئولة عنها الدولة، الا اذا الدولة نظامها الامني هش وضعيف هاذا شي ثاني”.

وأضاف: ” هالمكافاة لو اعطتها محتاجين في كثير ناس ماهي قادرة تسدد اجار بيوتها وفي ناس ماهي قادرة تسد جوعها لو تبي الخير توزعها على الناس المحتاجة تكسب اجر اعتقد الدولة ماهي بحاجة مساعدة امنية”.

مبادرة دفعت فيها #حياة_الفهد مليون وثلاثمائة ألف ريال من حسابها الخاص



توزع كمكافأت لمن يقوم بالابلاغ عن تاجر إقامات او مصنع مخالف او مفسد يمارس الغش في تواريخ المواد الغذائية او من يؤجر المناطق السكنية لمخالفين الانظمة

وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية الكويتية



by: @saalhulk pic.twitter.com/B7YhWFGL11 — هيئة المشاهير (@almobark_) April 20, 2020

ووافقه الرأي مُغردة باسم الماسة، وكتبت: “لو دافعتها للحريم اللي بالسجن عليهم دين لها اجر”.

مبادرة دفعت فيها #حياة_الفهد مليون وثلاثمائة ألف ريال من حسابها الخاص



توزع كمكافأت لمن يقوم بالابلاغ عن تاجر إقامات او مصنع مخالف او مفسد يمارس الغش في تواريخ المواد الغذائية او من يؤجر المناطق السكنية لمخالفين الانظمة

وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية الكويتية



by: @saalhulk pic.twitter.com/B7YhWFGL11 — هيئة المشاهير (@almobark_) April 20, 2020

وتعاطف مُغرد آخر مع الوافدين مُتهماً حياة الفهد بالتسلط عليهم، وكتب: “الله يعين الوافدين مستقعده لامهم ذي”.

الله يعين الوافدين مستقعده لامهم ذي هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه — دىم🤝 (@a11av1) April 20, 2020

وكانت حياة الفهد قد فجرت أزمة حين طالبت في أحد اللقاءات بترحيل الوافدين ورميهم في الصحراء، لأنهم عبء على دولتها في ظل انتشار فيروس كورونا.

وبعد أن انتهت هذه الأزمة بتهديد حياة الفهد برفع قضايا على المسيئين لها ومتداولي الفيديو الذي أدلت به بهذا التصريح، دخلت في أزمة جديدة بسبب مسلسل “أم هارون” الذي واجه اتهامات بالتطبيع بين إسرائيل ودول خليجية، والترويج للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، واختراق الشاشات العربية، ومحاولة أنسنة القاتل.