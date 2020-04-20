القبض على شبان وفتيات يمارسن “الجنس الجماعي” في مصر لعدم التزامهم بإجراءات الوقاية من كورونا!

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بالكشف عن تفاصيل حادث أثار جدلا واسعا، بعد ضبط عدد من الشبان والفتيات في أوضاع مخلة يمارسن الرذيلةبحفلة جنس جماعي داخل ناد صحي رغم إغلاق السلطات لهذه النوادي كإجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وفي التفاصيل بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية، فقد ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب في مصر بالتنسيق مع مباحث القاهرة، القبض على 10 فتيات و6 شباب بتهمة ممارسة الرذيلة داخل ناد صحي بمنطقة النزهة.

التحريات كشفت أن المتهمين كانوا يمارسون الفحشاء في حفلة “جنس جماعي”، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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ووردت لرجال مباحث الآداب معلومات بوجود ناد صحي في النزهة يستخدم في أعمال المنافية للآداب ويخالف قرار مجلس الوزراء بإغلاق النوادي الصحية في إطار مجابهة وباء كورونا، ويتردد عليه عدد كبير من الشباب.

وبإجراء التحريات دلت على صحة المعلومات، وأن القائمين على إدارته يستقطبون الساقطات وتقديمهن لراغبي المتعة وممارسة الرذيلة جماعيا داخل النادي.

هذا فضلا عن إنشاء المتهمين مواقع على شبكة الإنترنت وحساب على فيس بوك لتسويق نشاطهم غير المشروع.

وأضافت التحريات أن راغب المتعة يدفع 4 آلاف جنيه في جلسة المساج وممارسة الرذيلة.

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