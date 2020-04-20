“مشهد صادم”.. أول فيديو يرصد لحظة انفجار القنبلة في 4 أطفال وأمهم بمحافظة المفرق بالأردن

أفادت وسائل إعلام أردنية بأن سيدة وأطفالها الأربعة قُتلوا، اليوم الاثنين، في انفجار قنبلة يدوية بمحافظة المفرق شمال البلاد.

وبحسب “صحيفة الدستور” الأردنية، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغاً ورد لمديرية شرطة محافظة الفرق حول وقوع انفجار في أحد الأحياء بمدينة المفرق، و تم التحرك فوراً إلى المكان وتبيّن وقوع انفجار قنبلة يدوية.

قنبلة المفرق .. الضحايا اطفال … لا اله الا الله pic.twitter.com/qYVN1Jqo62 — معاذ عصفور (@LGGEM9VFuFUtRKx) April 20, 2020

وأوضح الناطق الإعلامي بأن الانفجار أدى إلى وفاة 4 أطفال وأمهم، فيما باشرت فرق متخصصة الآن بالكشف على الموقع وفتح تحقيق في الحادثة.

هذا وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق جثث الضحايا من الأطفال ووالدتهم، الذين سقطوا جراء الانفجار الذي أودى بحياتهم هم وأمهم في مشهد محزن.

ويظهر من المقطع فزع المواطنين من هول المشهد الذي يتمدد فيه الأطفال على الأرض مسجين بدمائهم بعد أن قتلوا نتيجة الانفجار، لافتين إلى أنه ربما ترجع هذه القنبلة لمخلفات التدريبات العسكرية.

يُشار إلى أن هذا الحادث يأتي بالتزامن مع حالة الطوارئ المعلنة من قبل الحكومة الأردنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”, حيث سجّلت البلاد حتى اللحظة 417 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 7 حالات وفاة.

وتشهد الأردن منذ 18 مارس الماضي حالة من حظر التجول والتزام الحجر المنزلي والغاء الدوام الرسمي والمدرسي وفض كافة التجمعات البشرية بكل أشكالها وذلك ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة الأردنية للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”