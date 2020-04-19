“شاهد” هند القحطاني كشفت عن ساقيها في فيديو ساخن بمناسبة توثيق حسابها بسناب شات!

تصدر وسم باسم مشهورة مواقع التواصل السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر بعد نشرها مقطعا مصورا ظهرت فيه تحتفل وتتراقص فرحا بتوثيق حسابها على سناب شات.

ووفقا للمقطع الذي انتشر على نطاق واسع ورصدته (وطن) ظهرت هند القحطاني وهي تتراقص وقد ارتدت فستانا أبرز مفاتنها ومفتوح من الأسفل كشف عن ساقيها، ما عرضها لانتقادات حادة.

المذهلة هند القحطاني بمناسبة توثيق حسابها على السناب 😍❤️ pic.twitter.com/d1s9V8jL5S — Gorgeous (@Gorgeous_ew) April 19, 2020

وأثناء تصوير القحطاني المقطع فرحا بما قالته عن توثيق حسابها بشكل رسمي على سناب شات، دخل طفليها المقيمين معها في أمريكا في التصوير للاحتفال معها بهذه المناسبة التي أظهرتهم سعداء جدا.

وعقب هذا المقطع صعد إسم “#هند_القحطاني” بين المغردين بعد توثيق حسابها في السناب شات.

#هند_القحطاني

صعد إسم هند القحطاني بين المغردون بعد توثيق حسابها في السناب شات. pic.twitter.com/nO44vB3gtg — وش سـالفة الهاشتاق!🇸🇦 (@abt_tag) April 19, 2020

اتشرف اني طلعت في سناب هند القحطاني وطلبت يدها 🙈💍 واقول لها الف الف مبرووووك على التوثيق تستاهلين 💛💛😍 #هند_القحطاني pic.twitter.com/FllEWAoSmF — SAEED | ⚜ (@Borak_AE) April 19, 2020

ودائما ما تتعمد السعودية هند القحطاني التي سبق أن أعلنت دعمها للشواذ والمثليين، إثارة الجدل بين متابعيها ـ معظمهم من الخليج ـ عبر مقاطعها الساخنة التي تسعى فيها لجذب أكبر عدد من المتابعين عبر عرض جسدها واستعراض مفاتنها.

وقبل ايام نشرت “القحطاني” فيديو إعلاني “مثير” لماركة ملابس، وقد أظهرت صدرها بطريقة فاضحة، الامر الذي دفع المتابعين لشنَ هجوم عليها .