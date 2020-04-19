هند القحطاني
هند القحطاني
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“شاهد” هند القحطاني كشفت عن ساقيها في فيديو ساخن بمناسبة توثيق حسابها بسناب شات!

كتب وطن
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تصدر وسم باسم مشهورة مواقع التواصل السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر بعد نشرها مقطعا مصورا ظهرت فيه تحتفل وتتراقص فرحا بتوثيق حسابها على .

ووفقا للمقطع الذي انتشر على نطاق واسع ورصدته (وطن) ظهرت هند القحطاني وهي تتراقص وقد ارتدت فستانا أبرز مفاتنها ومفتوح من الأسفل كشف عن ساقيها، ما عرضها لانتقادات حادة.

وأثناء تصوير القحطاني المقطع فرحا بما قالته عن توثيق حسابها بشكل رسمي على سناب شات، دخل طفليها المقيمين معها في أمريكا في التصوير للاحتفال معها بهذه المناسبة التي أظهرتهم سعداء جدا.

وعقب هذا المقطع صعد إسم “#هند_القحطاني” بين المغردين بعد توثيق حسابها في السناب شات.

ودائما ما تتعمد السعودية هند القحطاني التي سبق أن أعلنت دعمها للشواذ والمثليين، إثارة الجدل بين متابعيها ـ معظمهم من الخليج ـ عبر مقاطعها الساخنة التي تسعى فيها لجذب أكبر عدد من المتابعين عبر عرض جسدها واستعراض مفاتنها.

وقبل ايام نشرت “القحطاني” فيديو إعلاني “مثير” لماركة ملابس، وقد أظهرت صدرها بطريقة فاضحة، الامر الذي دفع المتابعين لشنَ هجوم عليها .

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