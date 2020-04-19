تزامناً مع دعوات بعض دول الخليج طرد الوافدين .. هذا ما اتخذه سلطان عُمان بحق 333 باكستانياً

قالت السفارة الباكستانية في سلطة عُمان، إنه تقرر ترحيل 333 شخصاً إلى باكستان، وذلك بعد حصولهم على عفو سام من السلطان هيثم بن طارق.

وأوضحت السفارة، أن المرحّلين هم الأشخاص الذين صدر فيهم عفو سامٍ من السلطان هيثم بن طارق، حيث تم اعتقالهم بسبب تهم بسيطة كدخولهم للسلطنة بشكل غير قانوني أو انتهاء إقامتهم.

وأشارت السفارة، إلى أنه تم ترحيل 175 باكستانيًا في رحلة خاصة على طيران السلام غادرت من مسقط إلى مدينة لاهور، بينما غادرت الرحلة الثانية لاحقاً مُقلةً 158 باكستانيًا من مسقط إلى مدينة كراتشي.

في الوقت الذي تدعو فيه دول قريبة لطرد الوافدين

وتعلن فيه دول قريبة قطع علاقاتها مع الدول التي رفضت استقبال مواطنيها،،،#المقام_السامي للسلطان هيثم يصدر عفواً عن مواطني الدول الصديقة ليعودوا لبلدانهم في هذه الظروف الصعبة

دامت عمان نبراساً للخير https://t.co/mi43sqiaop — الشاهين🦅🇺🇳 (@_FALCON_01) April 18, 2020

وعبرت باكستان عن شكرها وتقديرها للسلطان هيثم بن طارق وللحكومة العمانية والشعب العماني على هذه المبادرة.

يذكر أن السلطان هيثم بن طارق أصدر مطلع الشهر الجاري عفواً عن 599 سجين في سلطنة عمان بينهم 336 أجنبياً، وذلك في إطار محاربة انتشار فيروس كورونا في السلطنة.