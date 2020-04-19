تزامناً مع دعوات بعض دول الخليج طرد الوافدين .. هذا ما اتخذه سلطان عُمان بحق 333 باكستانياً
قالت السفارة الباكستانية في سلطة عُمان، إنه تقرر ترحيل 333 شخصاً إلى باكستان، وذلك بعد حصولهم على عفو سام من السلطان هيثم بن طارق.
وأوضحت السفارة، أن المرحّلين هم الأشخاص الذين صدر فيهم عفو سامٍ من السلطان هيثم بن طارق، حيث تم اعتقالهم بسبب تهم بسيطة كدخولهم للسلطنة بشكل غير قانوني أو انتهاء إقامتهم.
وأشارت السفارة، إلى أنه تم ترحيل 175 باكستانيًا في رحلة خاصة على طيران السلام غادرت من مسقط إلى مدينة لاهور، بينما غادرت الرحلة الثانية لاحقاً مُقلةً 158 باكستانيًا من مسقط إلى مدينة كراتشي.
وعبرت باكستان عن شكرها وتقديرها للسلطان هيثم بن طارق وللحكومة العمانية والشعب العماني على هذه المبادرة.
يذكر أن السلطان هيثم بن طارق أصدر مطلع الشهر الجاري عفواً عن 599 سجين في سلطنة عمان بينهم 336 أجنبياً، وذلك في إطار محاربة انتشار فيروس كورونا في السلطنة.