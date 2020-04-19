“شاهد” هجوم واسع على شابين أردنيين بعد ما فعلاه بـ”طائر اللقلق” الذي ظهر يتجول بشوارع عمان

بيّن مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، تجوّل طائر “اللقلق” النادر الظهر في الأردن، في أحد شوارع أحياء العاصمة عمّان، في ظل حالة حظر التجول المفروضة هناك منذ عدة أسابيع لمحاربة وباء كورونا المستجد “كوفيد19”.

وبحسب ما رصدت “وطن”، فإن الطائر نزل إلى الشارع بعد أن أصبحت المدينة شبه خالية، بفضل حظر التجول المفروض من قبل الحكومة الأردنية على كافة المواطنين هناك، إلا أن ذلك لم يمنع عنه سكين أحد المواطنين، الذي قام باصطياد الطائر النادر الظهور، وذبحه من أجل أكله، الأمر الذي أثار حفيظة عديد من المغردين، وكتبوا معترضين على ما قام به هذا الشخص “القاتل” على حد قولهم.

طائر اللقلق من النادر أن تراه في الأردن يمشي بأمان في أحد شوارع أحياء العاصمة عمّان، والنتيجة كانت أن أخذه واحد جاهل مشان يحشيه ويشويه بالفرن!!!

من المؤسف أنّ البعض لا يتعدى تفكيرهم حدود بطنهم..



أعطوا فرصة لخلق الله تأخذ نفس من شرورنا!!!! pic.twitter.com/Yut5kGpbDa — A7mad Balawneh 🇺🇲🇯🇴 (@Balawneh9) April 18, 2020

وفي ذلك قال الناشط “احمد بلاونة” بعد أن نشر مقطع الفيديو الذي يوثق مسير الطائر ومن ثم اصطياده من قبل المواطن الأردني، قال: “طائر اللقلق من النادر أن تراه في الأردن يمشي بأمان في أحد شوارع العاصمة عمّان”.

طائر اللقلق من النادر أن تراه في الأردن يمشي بأمان في أحد شوارع أحياء العاصمة عمّان، والنتيجة كانت أن أخذه واحد جاهل مشان يحشيه ويشويه بالفرن!!!

من المؤسف أنّ البعض لا يتعدى تفكيرهم حدود بطنهم..



أعطوا فرصة لخلق الله تأخذ نفس من شرورنا!!!! pic.twitter.com/Yut5kGpbDa — A7mad Balawneh 🇺🇲🇯🇴 (@Balawneh9) April 18, 2020

وتابع: “والنتيجة كانت أن أخذه واحد جاهل مشاني يحشيه ويشويه بالفرن، من المؤسف أن البعض لا يتعدى تفكيرهم حدود بطنهم، أعطوا الفرصة لخلق الله تتنفس من شرورنا”.

فيما نشرت الناشطة الأردنية “نداء مجلي” مقطع الفيديو نفسه معلّقة ما نصّه: “الطبيعة تحتفل بطير نادر يمشي بالشوارع، نهاية الاحتفال خنزير بشري لقطه عشان ياكله ويحشيه”.

#الأردن



الطبيعه تحتفل في الأردن بطير نادر يمشي بالشوارع ..



نهاية الإحتفال خنزير بشري لقطه عشان ياكله ويحشيه.. pic.twitter.com/uEInO8hyTJ — Nidaa Majali (@NidaaMajali) April 18, 2020

يُشار إلى أن الحكومة الأردنية تفرض حظراً للتجول في كافة أرجاء المملكة الأردنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، في حين بلغ عدد الإصابات في كافة أرجاء المملكة 407 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات 7 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس.