مؤثر ومحزن للغاية.. “شاهد” مواطن عُماني توفي بكورونا في دبي وهذا ما جرى لجثته

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالإمارات مقطع فيديو يتحدث عن حالة وفاة لمواطن عُماني في إمارة دبي، وقيام السلطات الإماراتية بفرض دفنه في أراضيها، نظراً لمنع تنقل أي جثمان يحمل فيروس كورونا بين الدول كما ذكر المتحدث بالمقطع.

ويُسمع من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، حديث أحد الأشخاص حول الواقعة قائلاً: “هذه السيارة فيها جثمان المرحوم عبد الواحد فكري الله يغفر له ويرحمه، عبد الواحد فكري رحمة الله عليه معلومة للكل يندفن في دبي في مقبرة القصيص”.

فيديو

خليجي يوضح الإجراءات التي تتخذها الإمارات في موتى كورونا بعد أن توفي عُماني بسبب إصابته بـ"#كورونا" pic.twitter.com/9pndUgv7Wk — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 19, 2020

وتابع المتحدث قائلاً: “ممنوع أي جثة تموت وفيها يعني مرض معدي، أو أي شخص مريض بمرض معدي ينتقل بين الدول”.

مضيفاً: “لا تقولون والله فلان سوى وفلان عمل، ما حدا تحرك، رئيس دائرة الصحة في دبي اللي هو بمثابة وزير ما يقدر يتصرف إلا بأمر من حاكم دبي أو ولي عهد دبي أو لجنة الأزمات والكوارث، ممنوع منعاً باتاً، حتى اليوم الشرطة رمسوني، المقدم كلمني وقال لي ما ينفع ان تؤخروا الجثة والجنازة، ويجب أن يندفن في دبي تحت اجراءات احترازية”.

وأضاف: “في هذه الحالة الشخص الذي يموت لا يغسل ولكنهم نزلوا قرار يتغسل غسل خفيف يعني، دعواتكم له”.

وأثار مقطع الفيديو مشاعر العديد من المتفاعلين عبر مواقع التواصل، متمنين الرحمة والغفران للمتوفى، ولكافة ضحايا الفيروس القاتل.

الله يرحمه ويغفر له ويُحسن إليه

" وما تدري نفسٌ ماذا تكسب غداً وما تدري نفسٌ بأي أرضٌ تموت " pic.twitter.com/kQ8iMakGT9 — 💫للوقت عثرات 💫Ⓜ️ (@abjar2000) April 19, 2020

الله يرحمه ويغفرله — ⸄α⸅⸄ℓ⸅⸄s⸅⸄и⸅⸄α⸅⸄f⸅⸄y⸅⸄α⸅ (@fa6ami87) April 19, 2020

ومن ردود الأفعال التي أثارها مقطع الفيديو المتداول، قال أحد النشطاء بأن كل دول العالم تقوم بمنع نقل ضحايا كوفيد19 لأي دولة لمنع انتشاره بين دول العالم.

نعم في دول العالم من بينها امريكا يمنع نقل ضحايا #كوفيد_19 لاي دولة لمنع انتشار الطاعون #كورونا

ولا يغسل الميت و يوضع في كيس بلاستيك محكم الاغلاق. و …و

بس في الدول العربية اظن الاجراءات كالمعتاد بدون حضور صلاة جنازة pic.twitter.com/JejaABnAW8 — =͟͟͞͞♡ 💯السياسي💯 =͟͟͞͞♡ (@Ninety9Plus1) April 19, 2020

وتابع أن الميت بهذا الفيروس لا يتم تغسيله وإنما يوضع في كيس بلاستيك محكم الإغلاق.

هذا وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، اكتشاف 479 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وأن جميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 6.781 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الإماراتية- في بيان لها، أوردته وكالة أنباء الإمارات، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة لمصابين بالفيروس من جنسيات مختلفة ، شملت مصابا خليجيا وثلاثة آسيويين، حيث كانوا يعانون أمراضا مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 41 حالة.