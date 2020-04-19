فضيحة تهز الوسط الفني الكويتي.. من هي الفنانة التي جمعت أموال الفنانين وسرقت التبرعات!

اتهمت ناشطة كويتية مواطنتها الممثلة “هيا الشعيبي” بجمع التبرعات باسم الفقراء وسرقة الأموال لصالحها الشخصي.

وكتبت الناشطة التي يُتابعها مجموعة كبيرة من فناني الكويت، وترمز لحسابها بحرف الـ”ق”: “فنانة كوميدية مشهورة يمعت فلوس من الفنانيين والناس اللي تعرفهم عن طريق سنابها على اساس انها مساعدات للأسر المحتاجة اثناء فترة كورونا .. ونشرت بحسابها انها وزعت طماط وبصل على الفقارة”.

وأضافت الناشطة: “وطبعا ضربت الفلوس كالعادة بشهادة المقربين لها، اتمنى وزارة الشؤون تضع حد لجمع التبرعات”.

ورغم أنها لم تذكر اسم هيا الشعيبي بالصريح، إلا أن تغريدة سابقة جعلت مُتابعيها الذين يبلغ عددهم نصف مليون مُتابع، يؤكدون أنها المقصودة.

فقد نشرت الناشطة سابقاً صورة هيا الشعيبي أثناء عودتها من توزيع المساعدات، وعلقت: “الله يعين اللي خذا منها مساعدات ويمكن تجذب بعد ما عطت احد”.

وشكل الخبر صدمة للمُتابعين، فكتبت د.ملك مغربي: “مدرى نلعن الصيني اللي اكل الخفاش ولا نشكر كورونا انه اسقط اقنعة المشاهير التافهين”.

مطالبات بتقنين و ضبط التبرعات لمواجهة كورونا في الكويت pic.twitter.com/LBje56eOuT — هيئة المشاهير (@almobark_) April 18, 2020

وعلقت مُغردة باسم “هدوء”: “بغض النظر عن انها لهفت الفلوس حركتها انها تنشر انها تبرعت للمحتاجين شي مقررررف”، ورد عليها مغرد باسم فيصل: والمشكلة الفلوس الي تبرعت فيهم مب مفلوسها”

وادعت مغردة أنها ليست المرة الأولى، وكتبت: “متعودة هذي سوالفها من عمر وقبل لاتنشهر”.

فنانة كوميدية مشهورة يمعت فلوس من الفنانيين والناس اللي تعرفهم عن طريق سنابها على اساس انها مساعدات للاسر المحتاجة اثناء فترة كورونا .. ونشرت بحسابها انها وزعت طماط وبصل على الفقارة



وطبعا ضربت الفلوس كالعادة …..

بشهادة المقربين لها



اتمنى وزارة الشؤون تضع حد لجمع التبرعات — 🇰🇼 ﮼ق (@GucciaH) April 18, 2020

وأثارت هيا الشعيبي جدلاً واسعاً منذ أيام بعدما استفزت الكويتيين بصورة نشرتها على “سناب شات” أثناء عودتها من توزيع المساعدات على الفقراء، وعلقت عليها قائلة: “بالنسبة لحق الناس اللي وزعتلهم اليوم بصل وطماط ولحم، عليكم بالعافية، وسامحوني على القصور، هذا شي بسيط مني”.

هيا الشعيبي تثير الجدل عبر سناب شات pic.twitter.com/srm3oR7oCx — Gorgeous (@Gorgeous_ew) April 14, 2020

ولم تكترث هيا الشعيبي للانتقادات، فكررت الأمر مرة أخرى مع نفس التعليق، وفقط غيرت ملابسها في الصورة الجديدة.