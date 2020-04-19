ظنت أنهم تجار مخدرات.. “شاهد” ماذا فعل طلبة كويتيون مع أمريكية رصدت لهم هذا الفيديو

تداول نشطاء السوشيال ميديا فيديو لسيدة أمريكية رصدت مجموعة طُلاب كويتيين يُعدون بعض الصناديق ويضعونها في مخازن ثم يوزعونها على الطلبة، مما جعلها تعتقد أنهم تُجار مخدرات.

امريكية شكت في الطلبة الكويتيين وهم قاعدين يجهزون كراتين الاكل من المخازن ويوزعونهم على الطلبة

وصورت هالفيديو تحسبهم تجار مخدرات لما وصل لهم الفيديو ارسلوا لها كرتون مع رسالة 😅 pic.twitter.com/ydjNNQTyzf — ﮼هنوف﮼سعود﮼الفرج ﮼بنت ﮼الفيحاء (@HanoufAlfaraj) April 18, 2020

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن” أكثر من أربعة طُلاب كويتيين يحملون صناديق من وإلى شاحنة، وتُعلق السيدة الأمريكية قائلة: “هناك مجموعة أخرى تحمل المخدرات ومُكملات بناء الجسم إلى كراج آخر، لديهم كراجين ممتلئين بالمخدرات، وأشياء أخرى لست متأكدة، لكنني لست مرتاحة”.

وبعد برهة، يقوم الطُلاب بإرسال أحد الصناديق للسيدة، ليتبين أنها طرود غذائية يقومون بتوزيعها على الطلبة، وتظهر السيدة الأمريكية تقرأ الرسالة وتقول: “نحن طُلاب كويتيين، نُجهز سلة غذائية لطُلاب كويتيين أيضاً، وهذه الهدية منا لك”.

وتبدأ السيدة باستعراض الصندوق قائلة: “هناك الباستا، والزيت، هناك شيء لم أره من قبل، لكنني أشعر أنني حمقاء كبيرة، اعتقدت أن شيئاً آخر يخفونه بالكراج، على أية حال، إنهم أناس طيبون، لا تحكم على شيء من اعتقادك فقط”.

لكن النشطاء سخروا من سلوك الطلاب الكويتيين بالخارج، مؤكدين أنهم عكس ذلك في وطنهم، فكتب أحدهم: “متأثرين بالأفلام و ماعندهم هذا الكرم اللي عندنا لو الواحد يموت عندهم ما يشيلونه”.

امريكية شكت في الطلبة الكويتيين وهم قاعدين يجهزون كراتين الاكل من المخازن ويوزعونهم على الطلبة

وصورت هالفيديو تحسبهم تجار مخدرات لما وصل لهم الفيديو ارسلوا لها كرتون مع رسالة 😅 pic.twitter.com/ydjNNQTyzf — ﮼هنوف﮼سعود﮼الفرج ﮼بنت ﮼الفيحاء (@HanoufAlfaraj) April 18, 2020

وعلق آخر: “هذي الأمريكية شكها في محله وتخاف على أمن بلدها وتصرفها صح لازم تبلغ لان مو واضح عملهم ….ويحب على كل مواطن يشك بأي تصرف من وطنيته إنه يبلغ لان هذا من الذكاء وخاصة اذا شاف كراتين لا يعلم شنو داخلها”.

هذي الأمريكية شكها في محله وتخاف على أمن بلدها وتصرفها صح لازم تبلغ لان مو واضح عملهم ….ويحب على كل مواطن يشك بأي تصرف من وطنيته إنه يبلغ لان هذا من الذكاء وخاصة اذا شاف كراتين لا يعلم شنو داخلها — Nw_kw (@Nwkw9) April 18, 2020

يُذكر أن الكويت حلت في المرتبة الـ16 من بين أكثر 25 دولة ابتعاثاً لطُلابها في أمريكا، بحسب تقرير الأبواب المفتوحة الصادر عن معهد التعليم الدولي بالولايات المتحدة للعام الدراسي 2018 /‏ 2019 .

وبيّن التقرير أن عدد الطلبة الكويتيين الدارسين في أميركا بلغ نحو 9 آلاف و195 طالبا وطالبة.