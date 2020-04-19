لـِ3 ساعات متواصلة .. اغتصاب جماعي بشع لفتاة مصرية وهكذا وجدوها معهم بعد اقتحام الشقة!

في واقعةٍ صادمة ورغم انشغال الناس في فيروس كورونا، أقدم 3 أشخاص على اختطاف فتاة من سيارة واغتصابها على مدار 3 ساعات متواصلة بمنطقة “بولاق الدكرور” أحد الأحياء الشعبية بمدينة الجيزة.

وأفادت التحريات أن المتهمين اعترضوا طريق المجني عليها أثناء استقلالها سيارة “أوبر”، وخطفوها مع السائق الذي اعتدوا عليه بالضرب من ثمّ تركوه يهرب.

وأبقى المتهمون على الفتاة محتجزة لديهم داخل شقة، وقاموا بربطها واغتصابها واحداً تلو الآخر على مدار 3 ساعات متواصلة.

وبعد تلقى بلاغ عن الواقعة، تحركت قوة من المباحث إلى المكان، وجرى مداهمة الشقة.

وخلال ذلك، عثروا على شاب يعاشر “الضحية”، وتبين أنها في حالة إعياء، بسبب تعرضها للاغتصاب من متهمين آخرين شاركوا المتهم الموجود معها في الجريمة.

وجرى ضبط المتهمين، وبحوزتهما أسلحة بيضاء واعترفوا بجريمتهم فيما تستكمل التحقيقات.