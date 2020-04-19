على خطى يوسف زيدان.. كاتب أردني يثير الجدل ويدعو بشكل مبطن للإفطار في رمضان وترك الصلاة

تسبب الكاتب الأردني المثير للجدل نصير العمري في موجة غضب واسعة بين متابعيه، بعد قوله إن الصلاة والصيام والدعاء لا تقود إلى صلاح المجتمع الأمر الذي فسره نشطاء على أنه دعوة مبطنة أو غير مباشرة منه للإفطار في رمضان وترك الصلاة.

وكتب “العمري” في تغريدة له بتويتر على حسابه الرسمي رصدتها (وطن) ما نصه:”لماذا نكذب على الأطفال: نقول لهم ان الصلاة والصيام والدعاء تقود الى صلاح المجتمع.”

لماذا نكذب على الأطفال: نقول لهم ان الصلاة والصيام والدعاء تقود الى صلاح المجتمع. يا ترى كم ركعة يصلي الياباني والسويدي وكم يوم يصوم ويدعو ويستغفر؟ الإجابة؛ صفر ومع ذلك نعيش نحن العرب في جهنم وهو يعيش في الجنة. لماذا لا نتوقف عن الكذب على فلذات أكبادنا؟ — د. نصير العمري (@dr_naseer) April 19, 2020

وتابع محاولا تبرير رأيه الشاذ المخالف لتعاليم الإسلام:”يا ترى كم ركعة يصلي الياباني والسويدي وكم يوم يصوم ويدعو ويستغفر؟ الإجابة؛ صفر ومع ذلك نعيش نحن العرب في جهنم وهو يعيش في الجنة. لماذا لا نتوقف عن الكذب على فلذات أكبادنا؟”

لتقابل تغريدة العمري بهجوم واسع وانتقاد حاد من قبل متابعيه الذين اعتبروه كلام علماني ينطوي على خبيئة سوء، وهاجمه أحد النشطاء بقوله:”يعني الفوضى الأخلاقية التي تعيشها دول الغرب والبهيمية والعلاقات الجنسية تعجبك فيهم فقط لأنهم يحترمون قانون المرور نفسهم الذي تتكلم عنهم من شردوا العالم في حروب لابد أن أذكرك بها حرب الثلاثون سنة بين المذاهب المسيحية والحرب البروسية الفرنسية”

كلام علماني ينطوي على خبيئة سوء يعني الفوضى الأخلاقية التي تعيشها دول الغرب والبهيمية والعلاقات الجنسية تعجبك فيهم فقط لأنهم يحترمون قانون المرور نفسهم الذي تتكلم عنهم من شردوا العالم في حروب لابد أن أذكرك بها حرب الثلاثون سنة بين المذاهب المسيحية والحرب البروسية الفرنسية 1/2 — أبو الربيع (@aliouat17rabiee) April 19, 2020

وتابع:”الحربين العالميتين التي قضت على 55مليون ما فعلته أمريكا في العراق وتفعله الآن كارثة وفضيحة سجن أبو غريب لكن جلد الذات والطعن في الدين هو ديدنكم كما قال ابن خلدون رحمه الله المغلوب مولع بتقليد الغالب فإلى الله المشتكى”

الحربين العالميتين التي قضت على 55مليون ما فعلته أمريكا في العراق وتفعله الآن كارثة وفضيحة سجن أبو غريب لكن جلد الذات والطعن في الدين هو ديدنكم كما قال ابن خلدون رحمه الله المغلوب مولع بتقليد الغالب فإلى الله المشتكى — أبو الربيع (@aliouat17rabiee) April 19, 2020

وكتب ناشط آخر:”لا يقول هذا الكلام من يعرف صلاح المجتمع المسلم ولا يقوله من يعرف الجنة وجهنم، اسفاً على حرف الدال الذي تحمله”

لا يقول هذا الكلام من يعرف صلاح المجتمع المسلم

ولا يقوله من يعرف الجنة وجهنم

أسفاً على حرف الدال الذي تحمله — Mahmood (@Mahmood_Durmush) April 19, 2020

بينما صفعته “هناء”:”نحن لا نعيش في المدينه الفاضله هناك ناس جيدون وناس سيءون لاتعمم ومن قال لك ان اليابان لايوجد بها مشاكل الدين يهذب التفس والاستغفار يرجع الانسان الى ربه لاتريد ان تستغفر مع نفسك لا اكراه في الدين باينه وصريحه “

نحن لا نعيش في المدينه الفاضله هناك ناس جيدون وناس سيءون لاتعمم ومن قال لك ان اليابان لايوجد بها مشاكل الدين يهذب التفس والاستغفار يرجع الانسان الى ربه لاتريد ان تستغفر مع نفسك لا اكراه في الدين باينه وصريحه 🙄 — هناء ربحي خلف (@VBaAyFP23rOmlBP) April 19, 2020

وكتب رابع:”انت تفهم الاسلام صلاة وصيام فقط ، الاسلام منهج حياة ، الاسلام اخلاق وقيم ، ادرس الاسلام وبعدها تقدم بنظريتك الفالحة.”

انت تفهم الاسلام صلاة وصيام فقط ، الاسلام منهج حياة ، الاسلام اخلاق وقيم ، ادرس الاسلام وبعدها تقدم بنظريتك الفالحة . — Hamid Hairan (@zeza5na) April 19, 2020

يشار إلى أنه قبل ايام وفي آخر صيحاته المثيرة للجدل، دعا الكاتب والأديب المصري يوسف زيدان المشايخ والفقهاء إلى الجلوس في منازلهم وعدم الحديث عن شهر رمضان المبارك لحين انتهاء وباء فيروس كورونا.

وقال زيدان، في تصريحاتٍ أثارت جدلاً واسعاً خلال لقاءٍ ضمن برنامج “التاسعة” مع الإعلامي المصري وائل الأبراشي: “أطباء الأمة العربية الإسلامية النوابغ قالوا بتجنب الصوم والجماع في زمن الوباء”.

وأضاف زيدان: “الحضارة الإنسانية تقوم على التراكم وليس الانتكاس، نحن نناقش البديهيات”، معتبراً أن دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف لا دخل لهما بالحديث عن زيادة المناعة في الصيام.

وتابع زيدان: “لا يوجد شيء اسمه مؤسسة دينية، مفيش حاجة اسمها مؤسسة دينية في الإسلام، ولا يوجد ذكر للمؤسسة الدينية في القرآن”.

وأكمل: “في زمن الوباء لن اسأل الفقيه، بل اسأل الطبيب هل أصوم أم لا، على الشيوخ الجلوس في بيوتهم عشان الدنيا ما تضيعش”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتطاول فيها زيدان على الإسلام وتعاليمه. وكان “زيدان” اتهم صلاح الدين الأيوبي بأنه من “أحقر شخصيات التاريخ”.حسب وصفه

كما صرح في وقت سابق أنه لا وجود للمسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة وأنه موجود بالطائف، الأمر الذي دفع إسرائيل لتقديم الشكر له.