“برز الثعلب يوماً في ثياب الواعظينا”.. غادة عويس تثير غضب افيخاي ادرعي بعد هذا الفيلم الكرتوني

هاجم الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، المذيعة بقناة الجزيرة غادة عويس، بعدما أثارت غضبه إثر نشرها فيديو كرتوني يظهر جيش الاحتلال كفيروس كورونا.

وتقمص أدرعي، شخصية مقدم نشرات إخبارية، حيث نشر مقطع فيديو يمثل نشرة أخبار قدمها بنفسه تطرق فيها إلى دور الجيش الإسرائيلي بالتصدي لفيروس كورونا، وما يقوم به عناصره من دعم للحكومة وللقطاع الصحي في هذا الصدد.

وكتب أدرعي، وفق تغريدة رصدتها “وطن”: “إهداء إلى غادة عويس لا يهمنا رأي عويس ومن يلف لفها بنا لأن رأيها قائم على أفكار غُرست فيها قصص الكذب والخداع والرياء”.

وأضاف أدرعي: “غادة عويس باتت كالكثيرين مكفوفة البصر في رؤية الحقائق عديمة البصيرة في قراءة الوقائع فحاولت تسوق لنفسها مساحة، في إبراز دور أو موقف حبًا بالتصفيق والتهليل”، وفق قوله.

اهداء إلى #غادة_عويس. @ghadaoueiss لا يهمنا رأي عويس ومن يلف لفها بنا لأن رأيها قائم على أفكار غُرست فيها قصص الكذب والخداع والرياء فباتت كالكثيرين مكفوفة البصر في رؤية الحقائق عاديمة البصيرة في قراءة الوقائع فحاولت تسوق لنفسها مساحة، في إبراز دور أو موقف حبًا بالتصفيق والتهليل https://t.co/HtYqNinarq — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 18, 2020

وفي وقت سابق نشرت الإعلامية عويس، عدة تغريدات بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني تضمن أحدها مقطع فيديو “كرتوني” يُظهر جنود الجيش الإسرائيلي وكأنهم فيروس كورونا بينما يعتقلون الفلسطينيين ويضعونهم في السجون.

وفي وقت سابق لقنّت عويس المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي أدرعي درساً بعد اعترافه بسرقة فكرة تقديم الأخبار بإيجاز من الجزيرة.

وقال “ادرعي” في تغريدة: “الأخبار بايجاز، شكرا لشبكة الجزيرة على الفكرة المميزة التي قمنا بملاءمتها لأخبار جيش الدفاع”.

وردّت غادة عويس على “ادرعي” وقالت: “جيش الاحتلال الاسرائيلي أصيب بعدوى الغباء من الذباب بتويتر. هذا المتحدث باسمه يعلن انه سرق من الجزيرة فكرة تقديم الأخبار بإيجاز في تويتر ويستخدم الهاشتاغ لينتشر أكثر وبسرعة”.

جيش الاحتلال الاسرائيلي أصيب بعدوى الغباء من الذباب بتويتر.هذا المتحدث باسمه يعلن انه سرق من الجزيرة فكرة تقديم الأخبار بإيجاز في تويتر ويستخدم الهاشتاغ لينتشر أكثر وبسرعة.اعتدنا على وقاحة من سرق الأرض ونتوقع ان يمارس السرقة على كل المستويات إنما لم نعتد على غباء الاعتراف بالسرقة pic.twitter.com/225iZ5fly8 — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) April 14, 2020

وتابعت المذيعة البارزة: “اعتدنا على وقاحة من سرق الأرض ونتوقع ان يمارس السرقة على كل المستويات إنما لم نعتد على غباء الاعتراف بالسرقة”.

وأضافت في تغريدةٍ ثانية: “يعتقد الاحتلال الاسرائيلي الذي يواصل حصاره غزّة ويطلق النار على عمال ليجبرهم على دخول مناطق السلطة الفلسطينية بدون الخضوع للحجر الإلزامي والذي يعتقل أئمة القدس ويستغل ازمة المقدسيين الاقتصادية بسبب كورونا لمصادرة محالهم وتهويدها، يعتقد انه بفيديوهات دعائية كاذبة مسطولة كهذه سنصدقه”.