ضُبطت متلبّسة .. فضيحة لممثلة كويتية شهيرة جداً تُتاجر وتتعاطى المخدرات!

فجر الإعلامي الكويتي أبو طلال الحمراني فضيحة أخرى جديدة في قضية مشاهير الحشيش، وقال أن ممثلة كويتية شهيرة وقعت في قضية جلب وتعاطي المخدرات أيضاً.

وبدأ أبو طلال الحمراني بسرد التفاصيل في سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر”، وكتب: “تبون صدمة جديدة طبعا…ممثلة كوميدية كويتية مشهورة جدا وقعت بقضية جلب وتعاطي المخدرات”.

تبون صدمة جديدة طبعا…

ممثلة كوميدية كويتية مشهورة جدا وقعت بقضية جلب وتعاطي المخدرات 🤦‍♂️



التفاصيل بعد قليل……#مشاهير_الحشيش — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 18, 2020

واستطرد أبو طلال الحمراني بتغريدة أخرى: “وجهت النيابة العامة للممثلة الكوميدية تهمة حيازة وتعاطي المخدرات بعد ضبطها في مطار الكويت كانت برفقة مجموعة من الممثلين ضمن طاقم عمل مسرحية للسفر إلى المملكة العربية السعودية لإقامة أحد العروض في الأشهر الماضية”.

وجهت النيابة العامة للممثلة الكوميدية تهمة حيازة وتعاطي المخدرات بعد ضبطها في مطار الكويت كانت برفقة مجموعة من الممثلين ضمن طاقم عمل مسرحية للسفر إلى المملكة العربية السعودية لإقامة أحد العروض في الأشهر الماضية.

يتبع…. — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 18, 2020

وأضاف أبو طلال الحمراني في تغريدة أخرى: “حيث تم الإشتباه بالممثلة وإخضاعها للتفتيش الدقيق وعثر بحوزتها على مواد مخدرة بداخل حقيبتها ضمن “المكياج” وبعد إحالتها للتحقيق تبين أنها المره الثالثة التي يتم ضبطها بنفس التهمة وتم الإفراج عنها بكفالة بعد إحتجازها عدة أسابيع ولاتزال قضيتها منظورة في المحكمة”.

حيث تم الإشتباه بالممثلة وإخضاعها للتفتيش الدقيق وعثر بحوزتها على مواد مخدرة بداخل حقيبتها ضمن "المكياج" وبعد إحالتها للتحقيق تبين أنها المره الثالثة التي يتم ضبطها بنفس التهمة وتم الإفراج عنها بكفالة بعد إحتجازها عدة أسابيع ولاتزال قضيتها منظورة في المحكمة.#مشاهير_الحشيش — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 18, 2020

وفي ذات السياق، حذر أبو طلال الحمراني من الانخداع بالاعلانات التي تعتمد فيها الشركات على مشاهير السوشيال ميديا، وغرد: “انتبهوا ونبهوا أهلكم وأخوانكم لاينخدعون بإعلانات شركات التداول والبورصة والشركات المالية اللي يقدمونها الفاشينيستات والمشاهير في السوشل ميديا ، أقسم بالله المخافر مليانه قضايا متابعين منصوب عليهم والسبب ثقتهم بالمشاهير، والخاص عندي شباب وبنات يصيحون من القهر”.

انتبهوا ونبهوا أهلكم وأخوانكم لاينخدعون بإعلانات شركات التداول والبورصة والشركات المالية اللي يقدمونها الفاشينيستات والمشاهير في السوشل ميديا ، أقسم بالله المخافر مليانه قضايا متابعين منصوب عليهم والسبب ثقتهم بالمشاهير، والخاص عندي شباب وبنات يصيحون من القهر.#مشاهير_نصابين — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 18, 2020

ثم فجر أبو طلال الحمراني مفاجأة جديدة حول فضيحة الممثلة الكويتية، قائلاً: “أصبح التعاطي منتشر لدى بعض المشاهير وهذا دليل على أن حياتهم مزيفة ،فالعام الماضي كان هناك سقوط لمشاهير آخرين بالمخدرات وهذا العام ربما لن يمر حتى يتساقطون الواحد تلو الآخر،المصيبة أنهم ما يتوبون،هذه الممثلة تم ضبطها ثلاث مرات خلال العامين الماضيين فقط”.

أصبح التعاطي منتشر لدى بعض المشاهير وهذا دليل على أن حياتهم مزيفة ،فالعام الماضي كان هناك سقوط لمشاهير آخرين بالمخدرات وهذا العام ربما لن يمر حتى يتساقطون الواحد تلو الآخر،المصيبة أنهم ما يتوبون،هذه الممثلة تم ضبطها ثلاث مرات خلال العامين الماضيين فقط🤦🏻‍♂️https://t.co/gXIN52Cq4g pic.twitter.com/2xzIbFfMUu — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 18, 2020

وحين خمن أحد المُتابعين أنها الممثلة الكويتية هيا الشعيبي، رد أبو طلال الحمراني قائلاً: “لا محشومه ماهي هيا شعيبي علشان لاأحد يظلمها”.

لا محشومه ماهي هيا شعيبي علشان لاأحد يظلمها. — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 19, 2020

ثم تساءلت مُغردة أخرى قائلة: “ابو طلال هذي هي نفسها اللي قد تكلمت عليها بقصه في اليوتيوب؟ اللي كان مبتزها واحد ولا ذيك فاشينستا غير وهذي ممثلة”، فرد أبو طلال الحمراني: “لا هذي قضية مقيدة عام 2020 ماتم المحاكمه فيها أما القديمه عام 2019 فاشينيستا وكومبارس تمثيل مش ممثلة “.

لا هذي قضية مقيدة عام 2020 ماتم المحاكمه فيها أما القديمه عام 2019 فاشينيستا وكومبارس تمثيل مش ممثلة 🌹 — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) April 19, 2020

وكان أبو طلال الحمراني قد فجر فضيحة من العيار الثقيل قبل أيام، حين كشف أنه تم القبض على مشهور خليجي معروف، وبرفقته ابن خالته كذلك مشهور وصديقهم، ومشهورة سورية تدعي دائما بأنها سعودية، وذلك بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات في شقة المشهور في “الداون تاون” دبي.

ودخل الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي طرفاً في الفضيحة بعد دفاعه عن الممثلة المغربية ميساء مغربي، ما جعل أبو طلال الحمراني يفضحه أيضاً في سلسلة تغريدات، ووصل التراشق الإعلامي بينهما إلى رفع كل منهما قضية على الآخر.