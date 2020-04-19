“شاهد” مراهقة سعودية تُحرف حديثاً عن الرسول وتثير ضجة واسعة.. هذا ما حصل لها بعد نشرها الفيديو

أكدت العديد من وسائل الإعلام السعودية أن الجهات الأمنية بالمملكة تمكنت من القبض على الفتاة المراهقة التي ظهرت في مقطع فيديو، وهي تحرف حديثًا للرسول صلى الله عليه وسلم بطريقة غير لائقة.

وكان مغردون دشنوا وسما بعنوان “#امينة_تكذب_على_الرسول” انتشر على نطاق واسع، وذلك بعد مشاهدتهم مقطع الفيديو للفتاة المقصودة من حفر الباطن في السعودية تحرف حديث الرسول بطريقة غير مناسبة وذلك في بث مباشر على حسابها عبر منصة للتواصل الاجتماعي.

فيديو

مصادر.. الجهات الأمنية تقبض على فتاة في حفر الباطن قامت بتحريف أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم pic.twitter.com/6B7Fhm5gTJ — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 19, 2020

وطالب المغردون بضرورة متابعة الاهل لمثل هذه الحلالت خاصة انها قاصر، لتعلن السلطات السعودية اليوم التوصل إليها والقبض عليها.

وكان قد اتضح أن الفتاة مرتكبة الواقعة من حفر الباطن، نشرت بث مباشر وهي تتقول على رسول الله ﷺ بأقبح الكلام والألفاظ؛ حتى تم الإطاحة بها، اليوم الأحد.

حيث ظهرت الفتاة في المقطع المتداول وهي تحرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت)، وقالت محرفة الحديث خلال نقاش مع متابعيها:” الرسول يقول فيلقل خيرا أو يأكل زق”.

وزادت مثل هذه الحالات مؤخرا في المملكة وكذلك حالات التحرش بالقصرات خلال فترة الحجر المنزلي ومنع التجول فالطلبة أصبحوا لا يذهبون للمدارس وهمم الانشغال في منصات التواصل الاجتماعل مما جعل مثل هذه الاشكاليات تظهر في هذه الفترة.

يشار إلى أنه قبل أيام أيضا تمكنت السلطات السعودية من ضبط الشاب السعودي الذي ظهر يتحرش بقاصرات في مقاطع يتفاخر بنشرها على حساباته بمواقع التواصل، وحوت ألفاظ جنسية وخارجة وإيحاءات فاضحة.

وفي التفاصيل صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش بحسب ما نقلت وسائل إعلام سعودية، بأنه بالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تضمنت تحرش شخص بقاصرات بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات خادشة للحياء، وطلبه منهن التصوير له، وتباهيه بأفعاله والمجاهرة بها؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه.

وأوضح المتحدث أن الموقوف مواطن في العقد الثاني من العمر، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.