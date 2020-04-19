“طارت فلوسك يا صابر”.. الفاشل خليفة حفتر اشترى منظومات دفاع جوي “خردة” من إسرائيل بأموال ابن زايد

كشف السياسي الكويتي البارز، ناصر الدويلة، عضو مجلس الأمة السابق، تفاصيل شراء اللواء الليبي المتقاعد، المدعوم من الإمارات خليفة حفتر منظومة دفاع جوي من إسرائيل “خردة” وبثمن باهظ لمواجهة طيران حكومة الوفاق الوطني.

وقال الدويلة، في تغريدة رصدتها “وطن”: “اشترى حفتر منظومات دفاع جوي إسرائيلية لعلها توقف سيطرة طيران حكومة الوفاق على سماء المعركة لكن اتضح ان قدرة الطائرات التركية أقوى من صواريخ اسرائيل التي من المعتقد انها باعت حفتر خردة بثمن باهظ ثبت فشلها التام في كبح جماح الأتراك الذين يسندون قوات بركان الغضب وطارت فلوس صابر”.

اشترى حفتر منظومات دفاع جوي اسرائيليه لعلها توقف سيطرة طيران حكومة الوفاق على سماء المعركة لكن اتضح ان قدرة الطائرات التركيه اقوى من صواريخ اسرائيل التي من المعتقد انها باعت حفتر خردة بثمن باهض ثبت فشلها التام في كبح جماح الاتراك الذين يسندون قوات بركان الغضب وطارت فلوس صابر — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) April 19, 2020

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “العربي الجديد”، نقلًا عن مصادر خاصة أن الإمارات العربية المتحدة التي تعد الحليف الأكبر لحفتر، تعاقدت على منظومة دفاع جوي إسرائيلية متطورة، في محاولة للحد من كفاءة منظومة الطيران المسيّر التي زودت بها تركيا حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً برئاسة فايز السراج.

وأوضحت المصادر أن الإمارات تعاقدت مع إسرائيل لتزويد حفتر بمنظومة دفاع جوي متطورة، أنتجتها إحدى الشركات الدفاعية الإسرائيلية، وتمّ نقلها إلى مصر مباشرة، تمهيداً لنقلها إلى مناطق نفوذ حفتر في ليبيا، بعد تدريب ضباط ليبيين موالين له عليها.

في حين أنه من غير الواضح رسميًا من الذي قام بتدريب الضباط الليبيين، فقد وردت تقارير عديدة سابقة عن تعاون أمني بين قوات حفتر وإسرائيل، عبر تدريب عناصر من القوات التابعة لحفتر على حرب الشوارع في الأراضي الواقعة تحت سيطرة حفتر خلال شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر الماضيين، وأوضحت التقارير أن التدريب تم على يد ضباط إسرائيليين وصلوا إلى الأراضي الليبية عبر تنسيق مع مصر، وذلك على ذمة صحيفة “العربي الجديد”.

وعلى الرغم من أن مجلس الأمن الدولي جدد مرارا حظر بيع الأسلحة لليبيا المفروض عليها منذ عام 2011، فقد تلقى كلا الجانبين مساعدات عسكرية كبيرة من قبل العديد من الدول.