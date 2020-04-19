السيسي يطيح بمذيعة في تلفزيون الكويت ويتسبب في حبسها والنائب العام الكويتي يصدر هذا القرار بشأنها

تسببت مناشدة للسيسي وطلب للجيش المصري من المذيعة في تلفزيون الكويت “داليا بدران” في أزمة كبيرة لها، حيث أصدر النائب العام الكويتي “ضرار العسعوسي” قرارا اليوم، الأحد، بحجزها لاستكمال التحقيقات معها في القضية المرفوعة من وزارة الداخلية بتهمة الإساءة للقوات المسلحة الكويتية والدولة.

وفي التفاصيل ذكر مصدر مطلع لصحيفة “القبس” الكويتية المحلية أن النيابة العامة وجهت للمذيعة تهمة الإساءة للكويت والقوات المسلحة، وسوف يتم استكمال التحقيقات معها غدا، الاثنين.

وكانت داليا بدران وهي أيضا سيدة أعمال كويتية من أصول مصرية، تسببت في ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت، عقب تصريحات لها تضمّنت اقتراح رحيل الجيش الأمريكي واستبداله بالجيش المصري لحماية الكويت ممن وصفتهم بأعداء الداخل والخارج، وأيضاً من أفكارها استضافة عدد من العمال المصريين في منازل الكويتيين بعد أن يحين موعد ترحيلهم إلى بلادهم.

وفي هذا السياق أقدمت المحامية الكويتية دلال الملا، على التقدم ببلاغ لدى السلطات الكويتية ضد سيدة الأعمال المعروفة، حيث تتهم المحامية الكويتية بدران بأنها تزعزع الأمن الداخلي، وتثير الفوضى والفتنة والتحريض على مؤسسات الدولة و “الاستقواء” بالخارج.

ونشرت المحامية الملا عبر صفحتها بتويتر صورة عن الشكوى التي تقدمت بها بحق سيدة الأعمال داليا بدران، حيث قالت في شكواها: “إن السيدة داليا بدران كويتية من أصول مصرية، نشرت سلسلة تغريدات في الأيام القليلة الماضية تضمّنت اقتراحات من شأنها إثارة الفوضى والفتنة وتكدير الأمن والسلام الاجتماعي، في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها الكويت بسبب فيروس كورونا”.

واتهم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، “داليا”، بإثارة الفتنة؛ بعدما بررت مطلبها بأنه محاولة لحماية الكويت من “أعداء الداخل والخارج”.

وعلى خلفية هذه التصريحات، تم تحريك دعوى قضائية تتهم المذيعة الكويتية بزعزعة الأمن الداخلي، وإثارة الفوضى والفتنة، والتحريض على مؤسسات الدولة، والاستقواء بالخارج.

وأطلق ناشطون وسما بعنوان “سحب جنسية داليا بدران”، طالبوا من خلاله السلطات الكويتية بسحب الجنسية منها ومحاسبتها على تصريحاتها السابقة.

وكانت داليا بدران قد أنشأت عام 2002 مصنعاً في مجال الطب البديل، لتعتبر أول امرأة كويتية تنشئ مصنعاً متخصصاً باكتشاف منتجات لعلاج مشاكل صحية مختلفة.

وحصلت عام 2017 على جائزة أمير الكويت لأفضل المصانع الكويتية، واختيارها كسفيرة للتسامح والسلام على مدار ثلاثة سنوات على التوالي من قبل منظمة السماح والسلام.