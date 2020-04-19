تطور خطير.. ابن سلمان يعتقل 8 أشخاص من عائلة الحويطي ومخاوف من تصفيتهم كما فعل بـ عبدالرحيم

قال حساب “معتقلي الرأي” الحقوقي المعني بشؤون المعتقلين في السعودية، إن هناك أنباء عن اعتقال السلطات السعودية لـ 8 أشخاص من عائلة الحويطي بقرية “الخريبة” شمال غرب المملكة التي قتل بها عبدالرحيم الحويطي لرفضه إخلاء منزله لأجل استكمال مشروع نيوم الذي أطلقه ولي العهد السعودي.

وكتب حساب “معتقلي الرأي” في تغريدة له على تويتر عبر حسابه الرسمي رصدتها (وطن) بصيغة عاجل ما نصه:”أنباء عن اعتقال 8 أشخاص من أهالي خريبة، هم:رشيد بن إبراهيم الحويطي، عبدالله بن إبراهيم الحويطي، عبدالإله بن رشيد الحويطي”.

🔴 عاجل

أنباء عن اعتقال 8 أشخاص من أهالي خريبة، هم:

رشيد بن إبراهيم الحويطي

عبدالله بن إبراهيم الحويطي

عبدالإله بن رشيد الحويطي

عطا الله بن عفنان صالح الحويطي

عون بن عبدالله أحمد الحويطي

خالد بن عبدالله أحمد الحويطي

سلطان بن إبراهيم حسين الحويطي

صالح بن سليم علي الرقابي الحويطي — معتقلي الرأي (@m3takl) April 19, 2020

وتابع معددا بقية أسماء المعتقلين الذين يتضح أن جميعهم من عائلة الحويطي:”عطا الله بن عفنان صالح الحويطي، عون بن عبدالله أحمد الحويطي، خالد بن عبدالله أحمد الحويطي، سلطان بن إبراهيم حسين الحويطي، صالح بن سليم علي الرقابي الحويطي”.

ولفت الحساب الحقوقي الذي يحظى بمتابعة واسعة إلى ما ذكره الناشط عبدالله الجريوي، حول أن اعتقال أبناء خريبة جاء بعد محاولة فاشلة لاختطاف الطفل سالم (نجل رشيد بن إبراهيم) نتيجة كتابته عبارات ضد التهجير على أحد الجدران قرب بيته، حيث اعتقل أخوه ووالده وعمه.

الناشط عبدالله الجريوي: اعتقال أبناء خريبة جاء بعد محاولة فاشلة لاختطاف الطفل سالم (نجل رشيد بن إبراهيم) نتيجة كتابته عبارات ضد التهجير على أحد الجدران قرب بيته، حيث اعتقل أخوه ووالده وعمه.

أما البقية فاعتقلوا لتعبيرهم عن الرأي ورفضهم التهجير أمام اللجنة المخولة بنزع الملكيات. pic.twitter.com/mnj724YrLD — معتقلي الرأي (@m3takl) April 19, 2020

واضاف موضحا:”أما البقية فاعتقلوا لتعبيرهم عن الرأي ورفضهم التهجير أمام اللجنة المخولة بنزع الملكيات.”

يشار إلى أنه أمس، السبت، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بوسم يتساءل عن مكان جثة المواطن السعودي المغدور تحت عنوان “#أين_جثة_عبدالرحيم_الحويطي”، حيث كشف أفراد من أسرة عبدالرحيم الحويطي أنه حتى الآن لم يتم تسليمهم جثمان عبدالرحيم ولا حتى ابلاغهم عند مكان وجوده.

ووجه ناشطون مناشدات لهيئة حقوق الإنسان للتدخل ومطالبة السلطات السعودية بالكشف عن مكان جثة الحويطي وتسليمها لذويه، فيما كشف آخرون أن الوسم يحارب من قبل الجيش الإلكتروني السعودي ويتم الإبلاغ عن التغريدات التي تدون عبره لعدم إثارة القضية.

وقبل أيام قتل الأمن السعودي المواطن عبدالرحيم الحويطي، بعد رفضه تسليم منزله للسلطات؛ وقد وثّق تواجد الأمن في محيط منزله، ومحاولتهم إجباره على إخلاء المنزل، إلى أن تم تصفيته في عملية عسكرية كبيرة، وقد ادّعى جهاز أمن الدولة السعودي أن الحويطي “مطلوب” وعثر بموقع مقتله على أسلحة وذخائر.

وكان “الحويطي” صوّر فيديو قبل يوم من قتله، قال فيه إنّ جميع السكان يرفضون الرحيل عن القرية وترك منازلهم، وأنه يتوقع قتله ورمي سلاح بجانبه لإتهامه بالإرهاب من قبل محمد بن سلمان.

وكشف ناشط سعودي بعض الحقائق التي حصلت لأهالي قرية “الخريبة” شمال غربي السعودية والتي تسعى السلطات السعودية لتهجير أهلها لإقامة مشروع “نيوم”.

ووفق الناشط السعودي “عبدالله الجريوي”، فإنّ تطورات تلت تصفية المواطن عبدالرحيم الحويطي حصلت لأهالي “الخريبة”، وحاولت الدولة التكتم عليها، واعتقلت السلطات 8 أشخاص فيما تمكّن تاسع من الهرب .