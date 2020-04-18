حامل بالطفل الرابع.. “شاهد” نانسي عجرم تستفز أسرة المغدور محمد الموسى وتزيد في “بجاحتها”!

كشف المنتج اللبناني صادق الصباح أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، تنتظر طفلها الرابع، وذلك بعد زلة لسان في لقاء صحفي مع طاقم مسلسله “سكر زيادة”.

وكان “الصباح” يسرد ضيوف الشرف في المسلسل، أثناء لقائه عبر برنامج “يحدث في مصر” على فضائية MBC Masr، حين سأله الإعلامي شريف عامر عن نانسي عجرم.

وأجاب صادق الصباح أن نانسي عجرم كانت ستظهر كضيفة شرف، بعد أدائها تتر أغنية المسلسل، وقال: “أدت نانسي أغنية التتر بكل حب، وكانت تتمنى أن تأتي للتصوير بشدة، ولكن حين سجلت الأغنية كانت لا تزال الأزمة العامة”.

وأضاف صادق الصباح: “كما أعتقد أنها حامل، وأتمنى أن تقوم بالسلامة، وكل تلك الأسباب اضطرنا للتسجيل في الاستديو، وقريباً سيتم عرض كل شيء”.

وأثار الخبر الذي أعلنه صادق صباح غضب المُتابعين الذين رأوا أن نانسي عجرم تثير استفزاز عائلة المغدور السوري محمد الموسى، التي لا يزال جرحها نازفاً، وبينما أخذ زوجها حياة شخص، وحرم زوجته وأطفاله ووالديه منه، تُنجب هي حياة أخرى مع زوجها القاتل.

ولم تكن المرة الأولى التي تستفز بها نانسي عجرم عائلة القتيل محمد موسى، فقد نشرت قبل أيام صورة عائلية تجمعها بزوجها الدكتور فادي الهاشم وبناتها، وظهر يبتسم في الصورة ضمن احتفالهم باحد الشعانين.

كما لم تتوقف نانسي عجرم عن نشاطاتها الفنية، أو نشاطاتها عبر “السوشيال ميديا”، فاستمرت بنشر صورها الجريئة على “انستجرام” دون مراعاة لمشاعر عائلة القتيل.

كما نشرت أغنيتها لتتر مسلسل “سكر زيادة” المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل بطولة النجمة نبيلة عبيد ونادية الجندي وآخرين.

وتعود تفاصيل الجريمة لـ 5 يناير الماضي، حين أطلق فادي الهاشم عدة رصاصات على الشابّ محمد الموسى الذي اقتحم مسكنه.

بينما ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي، أن القتيل كان يعمل في الفيلا، في حين قالت أسرة ننسى أنه أقدم على السرقة وقتله فادي الهاشم دفاعا عن النفس.