“شاهد” مواطن أردني ذهب عقله وكاد أن ينهي حياة رجلي أمن في لحظة وما حدث غير متوقع!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن، مقطع فيديو أثار جدلا واسعا يوثق عملية مطاردة بين قوى الأمن الأردني وأحد المواطنين، والذي ظل فارّاً بسيارته رافضاً الامتثال لعناصر الأمن الذين لاحقوه طالبين منه التوقف نظراً لتجاوزه قرار حظر التجول المفروض للحد من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته (وطن) مطاردة سيارة للشرطة الأردنية لسيارة المواطن، ومن ثم محاولة اثنين من العساكر الوقوف واعتراض طريق سيارته بأجسادهم، إلا أن ذلك لم يثنيه عن الاستمرار، وكاد أن يدهس العسكريّين اللذان حاولا إيقافه.

أقسم بالله هاي أشكال لازم ينسحب منها السيارة ويطبق عليه أقسى العقوبات بالسجن و الغرامة



الحمد لله العساكر ما صار فيهم أشي



#الاردن pic.twitter.com/91nBB07B1i — احمد الزعبي (@AhmadAl12429785) April 18, 2020

وتفاعل العديد من النشطاء والمغردين مع مقطع الفيديو مشددين على ضرورة معاقبة هذا المواطن “المستهتر” الذي تجاوز كل الخطوط بشروعه بدهس الشرطيان اللذان حاولا إيقافه.

المغرّد “أحمد الزعبي” نشر مقطع الفيديو في تغريدة له عبر “تويتر” وعلّق قائلاً: “أقسم بالله هاي أشكال لازم ينسحب منه السيارة ويُطبق عليه أقسى العقوبات بالسجن والغرامة، الحمد لله العساكر ما صار فيهم إشي”.

فيما علّق عديد من المغردين مطالبين بضرورة أخذ إجراءات حازمة بحق المواطن الذي كاد أن يودي بحياة اثنين من العساكر بسبب استهتاره واختراقه للقانون، كما هاجموا الشخص الذي يقود السيارة موجهين له عديد من الشتائم.

بالفعل انو متخلف — حنان الغويري (@IAeJKmKriYFVPbM) April 18, 2020

اكيد وان شاء الله تنمسح بكرامته الأرض — احمد الزعبي (@AhmadAl12429785) April 18, 2020

يُشار إلى أنه وبحسب آخر بيان صادر عن وزارة الصحة الأردنية، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في كافة أرجاء المملكة الأردنية 407 حالة إصابة مؤكدة مثبتة مخبرياً.

وبلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 7 حالات وفاة.

هذا وتعيش البلاد حالة من حظر التجول منذ 18 مارس الماضي، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة الأردنية للوقاية من خطر انتشار الفيروس.