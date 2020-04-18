قبيلة “الحويطات” تنتفض على حكم “ابن سلمان” .. “شاهد” إطلاق نار ومواجهات عنيفة

أظهرت فيديوهات جرى تسريبها، من تبوك مكان اقامة السعودي عبدالرحيم الحويطي، الذي قُتل على يد قوات الامن السعودية، بعدما رفضه تسليم منزله لهم لمصادرته لصالح مشروع “نيوم” الاستثماري، الذي يحلم ولي العهد محمد بن سلمان بتنفيذه، مشاهد من مقاومة أفراد القبيلة محاولة ترحيلهم على يد قوات الامن.

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن” مجموعة مواطنين من قبيلة الحويطات يتشاجرون مع عناصر الأمن المُنتشرة في أرضهم، فيما يُشبه مُقاومة الفلسطينيين للاحتلال الإسرائيلي، فيظهر المواطنون يرشقون سيارات الأمن بالحجارة، ويُسمع صوت أحدهم يقول: “مانبي حكم بن سلمان”، وفي مشهد آخر يُسمع صوت بكاء الأطفال بسبب الخوف من هول المشهد، ويقول مواطن: “الله ينصرنا عليهم، حسبي الله عليهم، يهددون بيوتنا وعوائلنا”.

ويستعرض مُصور المقطع الفوضى التي أحدثها عناصر الأمن السعودي، ويُردد: “الله ينصرنا عليهم”.

ودشن النشطاء أكثر من هاشتاج للرد على محاولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تهجير سُكان القبيلة من منازلهم لإقامة مشروع الاستثماري، وكان من بين الهاشتاجات#شهيد_الأرض_الحويطي، و#الحويطات_ضد_ترحيل_نيوم.

وعلقت ناشطة باسم سلمى على الفيديو قائلة: “هاهي الحقائق تخرج متوالية من بين ركام الغموض والكذب والتدليس! اللهم انتقم يا منتقم…هكذا يُفعل بأهلنا! وأين في بلاد الحرمين! اللهم انصر عبادك المستضعفين،يا عزيز يا جبار يارب السماوات والارض أنّا نشهدك أننا مكسورين مما أصاب اخواننا ولا نملك لهم سوى الدعاء”.

هاهي الحقائق تخرج متوالية من بين ركام الغموض والكذب والتدليس! اللهم انتقم يا منتقم…هكذا يُفعل بأهلنا! وأين في بلاد الحرمين! اللهم انصر عبادك المستضعفين،يا عزيز يا جبار يارب السماوات والارض أنّا نشهدك أننا مكسورين مما أصاب اخواننا ولا نملك لهم سوى الدعاء.#الحويطات_ضد_ترحيل_نيوم — سلمـى (@z7mt_a7asees) April 17, 2020

وشبه ناصر أفعال آل سعود باليهود تماماً، وكتب: “نفس تصرفّات الشرطة اليهود مع الفلسطينيين !!! حسبنا الله ونعم الوكيل”.

ووافقه الرأي ليث الجزيرة، فكتب: “نفس اسلوب الصهاينة في فلسطين وعسكر السيسي القمع والتنكيل والقتل ديدنهم … الا لعنة الله على الكافرين”.

وكتبت سيلين: “يا رب إن آل سعود طغوا وتجبروا في الأرض مدعومين من ملل الكفر ..اللهم أرنا فيهم هجائب قدرتك ..اللهم اقصم ظهرهم وشتت شملهم واجعلهم لمن حلفهم آية وابدل المسلمين في جزيرة العرب بحكمهم حكما ينصر فيه دينك وتطبق فيه شريعتك ..آمين”.

يا رب إن آل سعود طغوا وتجبروا في الأرض مدعومين من ملل الكفر ..اللهم أرنا فيهم هجائب قدرتك ..اللهم اقصم ظهرهم وشتت شملهم واجعلهم لمن حلفهم آية وابدل المسلمين في جزيرة العرب بحكمهم حكما ينصر فيه دينك وتطبق فيه شريعتك ..آمين — clin de lumière (@JanatiAbidou) April 17, 2020

واستعرض محمد نوري جميع جرائم النظام السعودي في تغريدته، وكتب: “حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا كلاب سلمان. الخزي والعار عليكم الى يوم القيامة. تشتري نادي انجليزي ب330 مليون جنيه استرليني وتقتل اهل الحجاز ونجد يا وغد. دماء الليبيين واليمنيين سوف تلاحقكم”.

الحويطات تنتفض وتقاوم على خطى شهيد الارض الحويطي ضد ترحيلهم من نيوم👇👇👇🚀🚀🚀🚀 pic.twitter.com/babkCvvZLe — 🇶🇦المعالي كايده🇶🇦 الدوسري (@qa9doha) April 17, 2020

وكان نشطاء فضحوا ممارسات عناصر الشرطة السعودية عبر فيديو أظهر سيدة سعودية من قبيلة الحويطات وهي تهاجم عناصر الأمن من أرضها بالحجارة، وتحاول حماية أطفالها وإبقائهم آمنين في منزلهم الذي تريد عناصر الشرطة هدمه بالقوة.

وكان مقتل ابن القبيلة عبدالرحيم، بداية شرارة المقاومة بين أبناء القبيلة والسلطة، والذي ظهر قبل مقتله وفضح ممارسات السلطة السعودية، وقال في تسجيل أن قوات الطوارئ السعودية داهمت منزله ومنزل والده وأطلقت النار عليه؛ لأنه رفض إخلاء المنزل. وتساءل قائلاً:”هل اعتراضي على التهجير جريمة؟”.

وذكر أن الأمن السعودي اعتقل عددا من أبناء عمومته ونكلوا بهم، كما اعتدوا على النساء بالضرب، لرفضهم اخلاء منازلهم لصالح المشروع الذي يرفضه الأهالي جملةً وتفصيلاً.

وفي إطار رؤية 2030 يسعى “بن سلمان” إلى تحويل المنطقة إلى مشروع عملاق ينافس وادي السيليكون في مجال التكنولوجيا وصناعة الترفيه.

وتبلغ كلفة مشروع نيوم 500 مليار دولار، ويقع على مساحة 26 ألفاً و500 كيلومتر مربع، ويمتد من شمال غرب المملكة، بالاشتراك مع أراض مصرية وأردنية.