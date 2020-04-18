العمالة الوافدة
العمالة الوافدة
الهدهد

فيديو لـِ”هروب” مجموعة من العمالة الوافدة في سلطنة عمان .. والشرطة توضح ما جرى

كتب وطن
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نفت صحة ما يتداول عن هروب مجموعة من عبر مقطع فيديو نشر في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت في تغريدة عبر “تويتر” أنه تم تفريقهم عن طريق دوريات الشرطة بعد تجمعهم على آلة السحب النقدي بمنطقة المسفاة الصناعية بولاية بوشر، وإعادتهم إلى مقر عملهم.

وصباح السبت، أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل (111) حالة إصابة جديدة بمرض (كوفيد١٩) منها (33) حالة لعمانيين، و(78) حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1180) وعدد الوفيات (6).

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