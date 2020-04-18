فيديو لـِ”هروب” مجموعة من العمالة الوافدة في سلطنة عمان .. والشرطة توضح ما جرى

نفت شرطة عمان السلطانية صحة ما يتداول عن هروب مجموعة من العمالة الوافدة عبر مقطع فيديو نشر في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت في تغريدة عبر “تويتر” أنه تم تفريقهم عن طريق دوريات الشرطة بعد تجمعهم على آلة السحب النقدي بمنطقة المسفاة الصناعية بولاية بوشر، وإعادتهم إلى مقر عملهم.

لا صحة لما يتداول عن هروب مجموعة من العمالة الوافدة عبر مقطع الفيديو المنشور في وسائل التواصل الاجتماعي، والصحيح أنه تم تفريقهم عن طريق دوريات الشرطة بعد تجمعهم على آلة السحب النقدي بمنطقة المسفاة الصناعية بولاية بوشر، وإعادتهم إلى مقر عملهم.#التزامكم_نجاح #شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/Goq40e6iPf — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) April 18, 2020

وصباح السبت، أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل (111) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد١٩) منها (33) حالة لعمانيين، و(78) حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1180) وعدد الوفيات (6).