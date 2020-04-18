عميد سابق بالمخابرات القطرية يُحرج ابن سلمان ويكشف #أين_جثة_عبدالرحيم_الحويطي ؟!
علق العميد السابق بالمخابرات القطرية على قضية مقتل المواطن السعودي عبدالرحيم الحويطي واغتياله من قبل السلطات السعودية، لرفضه إخلاء منزله بمنطقة مشروع نيوم الذي يقيمه ولي العهد محمد بن سلمان.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بوسم يتساءل عن مكان جثة المواطن السعودي المغدور تحت عنوان “#أين_جثة_عبدالرحيم_الحويطي”، حيث كشف أفراد من أسرة عبدالرحيم الحويطي أنه حتى الآن لم يتم تسليمهم جثمان عبدالرحيم ولا حتى ابلاغهم عند مكان وجوده.
من جانبه كتب العميد السابق بجهاز المخابرات القطرية شاهين السليطي عبر الوسم رابطا بين قضية الحويطي والمغدور جمال خاشقجي ما نصه:”لكل من يسأل ويريد ان يعرف #اين_جثة_عبدالرحيم_الحويطي اكيد ستخرج رواية كاذبة وإدعاء بانها أُعطيت لنفس المتعهد التركي الذي اخفى جثة جمال خاشقجي”!
ووجه ناشطون مناشدات لهيئة حقوق الإنسان للتدخل ومطالبة السلطات السعودية بالكشف عن مكان جثة الحويطي وتسليمها لذويه، فيما كشف آخرون أن الوسم يحارب من قبل الجيش الإلكتروني السعودي ويتم الإبلاغ عن التغريدات التي تدون عبره لعدم إثارة القضية.
يشار إلى أنه قبل أيام قتل الأمن السعودي المواطن عبدالرحيم الحويطي، بعد رفضه تسليم منزله للسلطات؛ وقد وثّق تواجد الأمن في محيط منزله، ومحاولتهم إجباره على إخلاء المنزل، إلى أن تم تصفيته في عملية عسكرية كبيرة، وقد ادّعى جهاز أمن الدولة السعودي أن الحويطي “مطلوب” وعثر بموقع مقتله على أسلحة وذخائر.
وكان “الحويطي” صوّر فيديو قبل يوم من قتله، قال فيه إنّ جميع السكان يرفضون الرحيل عن القرية وترك منازلهم، وأنه يتوقع قتله ورمي سلاح بجانبه لإتهامه بالإرهاب من قبل محمد بن سلمان.
وكشف ناشط سعودي بعض الحقائق التي حصلت لأهالي قرية “الخريبة” شمال غربي السعودية والتي تسعى السلطات السعودية لتهجير أهلها لإقامة مشروع “نيوم”.
ووفق الناشط السعودي “عبدالله الجريوي”، فإنّ تطورات تلت تصفية المواطن عبدالرحيم الحويطي حصلت لأهالي “الخريبة”، وحاولت الدولة التكتم عليها، واعتقلت السلطات 8 أشخاص فيما تمكّن تاسع من الهرب .