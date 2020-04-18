“هل تحول من شيخ إلى نسونجي”.. “شاهد” عبدالله الشريف يفضح الجميع ويكشف حقيقة التسريبات

أثار الاعلامي المصري، محمد قنديل، موجة جدل واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الايام الماضية، بعد نشره سلسلة مقاطع فيديو وصور قال إنها “تسريبات”، لـ” اليوتوبر” عبدالله الشريف الذي “دوخ” النظام المصري في فيديوهاته التي يطل فيها كل خميس يفضح فيها ممارسات النظام وفساد عبدالفتاح السيسي وأجهزته الأمنية.

الفيديوهات التي نشرها محمد قنديل، استغلها إعلام النظام المصري بشكل كبير وعمل على تغطيتها في محاولة منه، لتشويه صورة الشريف الذي ظهر في بعض تلك الفيديوهات وهو يتحدث مع فتاة، وعلق عليها قائلاً :” “عبدالله الشريف الحقيقي مختلف عما يظهر عليه في حلقاته على يوتيوب”.

صباح الفل ع الجميع

جمعتكم مباركة إن شاء الله

إستمتعوا وانتظروا الجزء الثاني من التسريبات اليوم في السابعة مساءا ان شاء الله على قناة الحفلة على الرابط التاليhttps://t.co/ghtcZnYx2N#يوم_الجمعه pic.twitter.com/28Gls9xPR4 — محمد قنديل (@MoQandiel) April 17, 2020

ونشر قنديل أكثر من فيديو لعبدالله الشريف تحت عنوان ” حقيقة عبد الله الشريف مدعي الشرف”، عرض فيها تسجيلات لعبدالله الشريف تكشف علاقاته النسائية وحديثه المُخل بالآداب معهن، ومحاولته لاستدراج فتاة إلى حديث خالع.

ثم نشر فيديو الجزء الثاني من التسريبات، والذي يُظهر عبدالله الشريف يُطالب فتاة عمرها 20 عاماً بالسفر إلى تركيا، وعلق محمد قنديل على الفيديوهات: ” عبد الله الشريف معندوش أي صلة بما يدعيه والدقن الموجودة يجب أن تزال، ويرسل رسائل خاصة إلى النساء بعد سرقة هاتفه، عمل حلقة ضد الأستاذة أمل عبد الله كلها نفسنة وشخصنة وكلكم سقفتوا، خاصة بعدما كشفت أمل حقيقته وأحرجته كلمة (ترتر)، وبناء عليه مفيناش زعل”.

#منديل_المعيز

وسريعاً رد عبدالله الشريف، في الحلقة الأسبوعية التي يبثها على قناته على يوتيوب، نافيا ما ورد في التسريبات ولافتا إلى “الاستعانة ببرنامج Prank chat” المشابه لبرنامج واتساب والذي يتيح لمستخدمه إرسال رسائل والرد عليها والتحكم بوقت وصول واستلامها.

وتطرق الشريف أيضا مقاطع الفيديو المسربة لافتا إلى “خطوط ودائرة تظهر بأعلى فيديو سناب تشات وهل تظهر عند الشخص الذي أرسل الفيديو أم عند مستقبل هذا الفيديو”.

ودخل الناشط المصري وائل غنيم على الخط، وعلق على التسريبات الجديدة قائلاً: “أنا مستعد لمباهلة عبدالله الشريف أن ما نشره محمد قنديل من تسريبات صحيح وأن الشريف يكذب على متابعيه بإنكاره لها.. هو لو فعلا صادق يطلع يباهلني أو يباهل محمد قنديل على كذب التسريبات وعند الله تجتمع الخصوم.. اللهم اهتك ستره”.

أنا مستعد لمباهلة عبدالله الشريف @AbdullahElshrif أن ما نشره محمد قنديل @MoQandiel من تسريبات صحيح وأن الشريف يكذب على متابعيه بإنكاره لها.



هو لو فعلا صادق يطلع يباهلني أو يباهل محمد قنديل على كذب التسريبات وعند الله تجتمع الخصوم.



اللهم اهتك ستره. #فاطمه_معرفتش_تربي_ترتر. — Wael Ghonim (@Ghonim) April 16, 2020

كما نشرت الإعلامية المصرية أمل عبدالله مقطع فيديو من تسريبات محمد قنديل، وعلقت: “ده الجزء اللي يهمني في فيديو قنديل وتسريبات ترتر الشريف.. انا عملت اللي عليا ووقعت العجل ولزقت فيه لقت العمر كله.. أنا وضحت كدبه و زيف قضيته وإدعائه و حتى الآن لا لقيت اجوبة عنده و لا عند صبيان ترتر .. كملوا المسيرة يا ولاد و يلعن أبو اللي يجي على مصر”.

ده الجزء اللي يهمني في فيديو قنديل

و تسريبات #ترتر_الشريف https://t.co/dWqSFDeXTF

انا عملت اللي عليا و وقعت العجل و لزقت فيه لقت العمر كله..أنا وضحت كدبه و زيف قضيته و إدعائه و حتى الآن لا لقيت اجوبة عنده و لا عند #صبيان_ترتر

كملوا المسيرة يا ولاد و يلعن أبو اللي يجي على مصر — Amal Abdullah #الكائن_الموللي (@mollydolly1978) April 17, 2020

وعلق مُستخدم باسم فاضح العملاء قائلاً: “#ترتر_الشريف بيتبع نفس منهج الاخوان وهو انك ربي دقنك واحفظ شوية احاديث على شوية آيات واعمل اَي فاحشة او جريمة ساعتها مفيش حد هيصدق لو اتهموك انك حرامي او ديوث او نصاب او متحرش علشان الناس البسيطة بتتخدع بتجار الدين”.

#ترتر_الشريف بيتبع نفس منهج الاخوان وهو انك ربي دقنك واحفظ شوية احاديث على شوية آيات واعمل اَي فاحشة او جريمة ساعتها مفيش حد هيصدق لو اتهموك انك حرامي او ديوث او نصاب او متحرش علشان الناس البسيطة بتتخدع بتجار الدين. pic.twitter.com/2Tv0zLJFKs — فاضح العملاء (@AntiMBrothers) April 18, 2020

وعلقت ابتسام آل سعد مغردة: “عبدالله الشريف يستبق ما سينشره #المعيز عنه وينشره قبلهم بساعة وعشر دقائق موضحا كمية الزيف والفبركة التي تلاعبوا بها لتظهر المحادثات والصور صحيحة. قفشهم الشريف طب متنسوش #منديل_المعيز وانتو بتشوفوا .أصل الراجل ده مدوخكو.. أنا عارفة مفيش داعي تقولو لي”.

عبدالله الشريف يستبق ما سينشره #المعيز عنه وينشره قبلهم بساعة وعشر دقائق موضحا كمية الزيف والفبركة التي تلاعبوا بها لتظهر المحادثات والصور صحيحة.

قفشهم الشريف 😂

طب متنسوش #منديل_المعيز وانتو بتشوفوا .أصل الراجل ده مدوخكو..

أنا عارفة مفيش داعي تقولو لي😂

https://t.co/maLpjCUA4N — ﮼ابتسام ﮼آل ﮼سعد🇶🇦 (@Ebtesam777) April 17, 2020

وكتب ميدو الكينج: “ياااشيخ. اسامه. رشدي يعني مصدق، ان واحد، يعمل، مقلب ف واحد ويصور له عورته. انت. بتهزر ياشيخ. مقلب، ايه اللي، الواحد، يصور عورته. وهو عارف انه كل الناس هتشوفها”، ورد عليه الحقوقي أسامة رشدي قائلاً : “سأرد عليك لانك تكتب لا إله إلا انت سبحانك إني كنت من الظالمين في آخر فديو الشريف هو من سجل ل #منديل_المعيز بصوته اي ان عبدالله كان معه ال2تليفون المرسل والمستقبل هو من أوقع بهم والعبرة انك لاتصدق الإفك لان الدين امرنا بالتثبت هل يمكن ان تستدرج شخصية عامة بهذه السذاجة على الواتس؟”.

ياااشيخ. اسامه. رشدي يعني مصدق، ان واحد، يعمل، مقلب ف واحد ويصور له عورته. انت. بتهزر ياشيخ. مقلب، ايه اللي، الواحد، يصور عورته. وهو عارف انه كل الناس هتشوفها pic.twitter.com/ih4PZKAoRb — Medo El king (@MedoElk49302108) April 17, 2020

وكان عبدالله الشريف قد فجر فضيحة من العيار الثقيل حول اللواء في وزارة الداخلية المصرية يُدعى أيمن محمد أحمد هليل.

وقال عبدالله الشريف في حلقة بعنوان “المعيز، إن اللواء هليل يبتز زوجة احد الأشخاص.

ونشر عبدالله الشريف إحدى الصور التي قال إن اللواء هليل ظهر فيها عارياً وأرسلها الى تلك السيدة .

وأكد عبدالله الشريف أنه توصل الى شبكة استغلال غير أخلاقية تورط فيها لواءات وأمناء شرطة .

ودعا عبدالله الشريف اللواء هليل إلى إرجاع حق تلك السيدة التي يبتزها، خلال هذا الأسبوع، محذراً إياه أنه في حال لم يقم بذلك، فسيضطر لنشر باقي الصور التي وصلته عبر واتسآب، وفضحه على الملأ.