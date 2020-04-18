تشجّعان على الفجور .. فتاتان تخرقان حظر التجول في الأردن وانتشار فيديو فاضح لهنّ

خرقت فتاتان اوروبيتان الحظر المفروض في الأردن لمنع تفشي فيروس كورونا، وانتشر لهنّ مقطع فاضح في احدى مناطق العاصمة عمان.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه تم هوية الفتاتين من قبل “الامن الوقائي”، بعد تداول الفيديو والذي ظهرتا فيه بلباس فاضح.

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وتبين ان الفتاتين من جنسية أوروبية وجرى ضبطهن.

وكشفت التحريات أنّ الفتاتين يقومانِ بإدارة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحض على الفجور.

وأكّد الناطق الإعلامي انّه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه الفتاتين.

ويشهد الأردن اجراءات وقائية وتدابير احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث دخل حظر التجول الشامل في المملكة حيز التنفيذ، بدءا من منتصف ليل الخميس / الجمعة، وحتى منتصف ليل السبت / الأحد.

يأتي ذلك بينما أعلن وزير الصحة الأردني د.سعد جابر، السبت، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 413 إصابة، فيما سُجلت 7 حالات وفاة منذ ظهور الوباء في المملكة.