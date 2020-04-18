“إذا عطست سأفقد عيني”.. الكويتي “عبودكا” ينهار بعد أن بات مهددا بالعمى في أي لحظة وهذا ما قاله

بعد ظهوره الصادم قبل أيام، كشف نجم السوشيال ميديا الكويتي عبدالله الجاسر الشهير بـ”عبودكا“، تفاصيل مؤلمة حول وضعه الصحي بعد إجرائه عمليتين في أنفه وعينه.

وقال “عبودكا” خلال اتصال عبر خاصية “فيديو كول لايف” عبر “سناب شات” مع الفاشينستا الكويتية نهى نبيل أنه اضطر إلى مغادرة المستشفى لأن الوضع بها خطير في ظل انتشار فيروس “كورونا”.

وأضاف عبودكا: “كل شي تمام وعيني مسكرها لكن وضعي خطير، وجالس مع واحد من أصدقائي لأني أحتاج مساعدة ومراعاة صحية، وما أقدر أتحرك لحالي، ولازم أحد يغيرلي الشاش”.

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واستطرد عبودكا: “نفسيتي متأكسدة، عيني راحت خلاص، مو مصدق نفسي، سويت عملية الحين وهذه العملية من النوع الدماغية التي تخرخر بالدمع، وأخطر شيء علي حاليا العطس ولو عطست ستخرج العين من مكانها للخارج”.

وكان “عبودكا” روى أمس في أول ظهور له بعد الحادث، تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له من قبل شخصين قبل عدة أيام وأدى إلى جروح بالغة في وجهه وعينه.

وظهر “عبودكا” في مقطع فيديو رصدته “وطن”، وهو معصوب العين ويرتدي كمامة طبية تفاصيل الاعتداء القاسي الذي تعرضه له من قبل مجهولين، وأدى لإصابته بجروح بالغة.

وأكد عبودكا أن الاعتداء الذي تعرض له أسفر عن إصابته بقطع في القناة الدمعية وكسر في الانف، بعد اعتداء شخصين عليه.

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