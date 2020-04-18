مفاجأة.. السعودية تعلن إقامة صلاة التراويح في رمضان بالحرم النبوي الشريف وهذه التفاصيل

قال الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية بالمسجد النبوي في السعودية جمعان عسيري إن صلاة التراويح ستقام في الحرم النبوي خلال شهر رمضان، لكنه أوضح أن هذه الصلاة ستكون من دون حضور مصلين، وذلك في نطاق سلسلة إجراءات احترازية للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف “عسيري” في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية موضحا: “ستقام صلاة التراويح لكن لا يزال تعليق حضور المصلين قائمًا إلى أن يردنا شيء من الجهات العليا، وحينها نتخذ الإجراءات ويكون المسجد مستعدًا لاستقبال المصلين”.

وكان مفتي عام المملكة عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، قال –أمس- إن “صلاة التراويح والعيد ستكون في البيوت، وذلك إذا استمرت جائحة كورونا”.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 92 حالة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، إلى تسجيل 1132 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في السعودية إلى 8 آلاف و274 حالة، بينما سُجّلت 280 حالة شفاء جديدة؛ ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1329 حالة.

وضمّت الداخلية حيين جديدين شرق السعودية إلى مناطق حظر التجول على مدار 24 ساعة، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر لمواجهة فيروس كورونا.

وقررت الداخلية أمس منع التجول والدخول والخروج من وإلى محافظتي صامطة والداير غربي السعودية على مدار 24 ساعة لمواجهة جائحة كورونا.

وعالميًا، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على مليونين وربع المليون إنسان، قضى منهم جراء الإصابة نحو 156 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 582 ألفًا، حتى اللحظة.