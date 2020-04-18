“شاهد” أشهر تاجر حشيش في لبنان يستفز الجميع بلقاء على الهواء وهذا ما قاله عن نقطة للجيش

أطلّ تاجر المخدرات اللبناني الشهير “نوح زعيتر” عبر شاشة قناة “mtv” اللبنانية في ظهور فجر موجة جدل واسعة، حيث طلب فيه عفواً عاماً بعد أكثر من 25 سنة من الملاحقة من قبل الدولة اللبنانية له.

تاجر المخدرات اللبناني خلال مقابلته عبر الفضائية اللبنانية، قال إنه لم يخرج عبر الإعلام كي يتحدى الدولة اللبنانية، وإنما هو خرج من أجل الدولة واحتراماً لأجهزتها السيادية.

وأوضح “زعيتر” خلال المقابلة بأنه منذ سنوات طويلة يطالب بالعفو العام من قبل الدولة اللبنانية، مؤكداً بأن الأمر ليس من أجله فقط، وإنما من أجله ومن أجل أهالي بلده الذين معظمهم عليهم مذكرات توقيف لصالح الدولة اللبنانية.

وقال زعيتر ما نصّه: “انا بعتقد انه العفو العام هو اللي بيحل كل المشاكل أمام الدولة، وبنعمل مصالحة شعبية بين الجيش والدولة والشعب”.

وأكّد زعيتر بأن قصة تهديده للمحامية التي طالبت بإعدامه، غير صحيحة، وأنه لم يقم بتهديد أحد وأن هناك أشخاص قاموا “بتبهير” الحكاية على حد قوله.

وقال زعيتر خلال إجابته على سؤال وجهه له المذيع بالقناة حول وقوع مكان سكنه بجوار نقطة للجيش اللبناني: “هذا أكبر دليل على أنني لا أرعب ولا بخوّف، والرأي العام كله بيعرف انا زلمة مظلوم ومش من النوع اللي بتفكر فيه”.

وتابع: “انا بتوجه للكتل النيابية والسياسيين كلهم يروحوا بالآخر على العفو العام، ويخلوا بعلبك وطرابلس يصيروا من هالوطن، خلوا أهل بعلبك يعيشوا بكرامة، كفى دعايات كفى تكبير للقصص، انا لست مجرم، ووين في قاتل في قتيل، ووين في ظالم في مظلوم، خليني شوف مين اللي ظلمته انا”.

وأضاف: “كل اللي بتسمعه دعايات، الشعب اللبناني بيعرف، والنائب يلي عندك بيعرف إني ما أنا ظالم ولا قطاع طرق ولا لي بهالقصص كلها”.

يُشار إلى أن مقابلة نوح زعيتر تلك تأتي قبل أيام على انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب اللبناني، والتي يوجد على جدول أعمالها اقتراح قانون للعفو العام، وآخر لتشريع زراعة الحشيش تحت عنوان تنظيم زراعة القنّب للاستخدام الطبي.

كما تعيش لبنان في هذه الأوقات حرباً مع جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بحسب آخر بيان لوزارة الصحة اللبنانية 672 حالة إصابة مؤكدة، فيما تسبب الفيروس بوفاة 21 شخص حتى الآن.