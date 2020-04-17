مغرّد قطري شهير: سلطنة عمان وجّهت ضربة اقتصادية للإمارات … “مبروك”

اعتبر مغرّد قطري شهير أن سلطنة عمان وجّهت ضربة للإمارات عامةً، وإمارة دبي خاصةً، بعدما بدأت طرقاً جديدة للإستيراد المباشر وعدم الإعتماد على موانئ جبل علي في الإمارات.



وقال المغرّد القطري الشهير “بوغانم” إنّ “سلطنة عمان الشقيقة بدأت بجلب بضائعها من كينيا ومن دول إفريقية وودعت ميناء جبل علي. مواد غير مسرطنة وغير مغشوشة وانظف وارخص واسرع”.



وأضاف: “ضربة اخرى تتلقاها دبي. مبروك لسلطنة عمان هذا التوجه الجديد”.

سلطنة عمان الشقيقه …

بدأت بجلب بضائعها من كينيا ومن دول افريقيه..وودعت ميناء جبل علي

مواد غير مسرطنه وغير مغشوشه

وانظف وارخص واسرع

ضربه اخرى تتلقاها دبي

مبروك🌹لسلطنة عمان هذا التوجه الجديد..!! — بوغانم (@hassanalishaq37) April 16, 2020

وشهد السوق العماني انتعاشةً بعد الإستغناء عن بضائع جبل علي المغشوشة والباهظة الثمن، و التي بالأساس لا تباع في الإمارات لإنها لا تصلح، بل يتم توريدها للسوق العماني والسوق السعودي، قبل أن ينكشف أمرهم من قبل النشطاء في السلطنة و في السعودية.

وكان رجل الإعمال العُمانيّ “يوسف البوسعيدي” قال إنه تم البدء بالاستيراد المباشر من ميناء مومباسا في كينيا وذلك بعد إغلاق منطقة جبل علي في إمارة دبي.

والملفت أن مدة الرحلة من ميناء مومباسا إلى ميناء صلالة خمسة أيام فقط، كما أن تكلفة البضاعة أقل من السابق .

بدأنا اليوم الاستيراد المباشر من ميناء مومباسا في كينيا وذلك بعد إغلاق منطقة جبل علي في إمارة دبي ، والملفت أن مدة الرحلة من ميناء مومباسا إلى ميناء صلالة خمسة أيام فقط ، كما أن تكلفة البضاعة أقل من السابق .

سنمضي قدمًا بإذن الله في الاستيراد المباشر .

وشكرا شركة #أسياد . — Yousuf Al Busaidy..🇴🇲 (@BusaidyYousuf) April 14, 2020

ورحب مغرّدون عُمانيون بإعلان مجموعة أسياد (المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات) بدء عمليات الاستيراد المباشر من كينيا وبعض الدول الإفريقية بتكلفة أرخص ووقت أقل، بدلا من جبل علي في الإمارات.

وتداول النشطاء مقاطع فيديو لسلع كينية بأسعار زهيدة مقابل أسعار السلع المستوردة من جبل علي بإمارة دبي، مؤكدين أن معظم أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق العمانية شهدت تراجعا ملحوظا مع بدء الاستيراد المباشر.