سلطنة عمان توجه ضربة لاقتصاد الإمارات وتبدا بالإستيراد المباشر من كينيا
سلطنة عمان توجه ضربة لاقتصاد الإمارات وتبدا بالإستيراد المباشر من كينيا
الهدهد

مغرّد قطري شهير: سلطنة عمان وجّهت ضربة اقتصادية للإمارات … “مبروك”

كتب وطن
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اعتبر مغرّد قطري شهير أن وجّهت ضربة للإمارات عامةً، وإمارة دبي خاصةً، بعدما بدأت طرقاً جديدة للإستيراد المباشر وعدم الإعتماد على موانئ جبل علي في الإمارات.

وقال المغرّد القطري الشهير “بوغانم” إنّ “سلطنة عمان الشقيقة بدأت بجلب بضائعها من كينيا ومن دول إفريقية وودعت ميناء جبل علي. مواد غير مسرطنة وغير مغشوشة وانظف وارخص واسرع”.

وأضاف: “ضربة اخرى تتلقاها دبي. مبروك لسلطنة عمان هذا التوجه الجديد”.

وشهد السوق العماني انتعاشةً بعد الإستغناء عن المغشوشة والباهظة الثمن، و التي بالأساس لا تباع في الإمارات لإنها لا تصلح، بل يتم توريدها للسوق العماني والسوق السعودي، قبل أن ينكشف أمرهم من قبل النشطاء في السلطنة و في السعودية.

وكان رجل الإعمال العُمانيّ “يوسف البوسعيدي” قال إنه تم البدء بالاستيراد المباشر من ميناء مومباسا في كينيا وذلك بعد إغلاق منطقة جبل علي في إمارة دبي.

والملفت أن مدة الرحلة من ميناء مومباسا إلى ميناء صلالة خمسة أيام فقط، كما أن تكلفة البضاعة أقل من السابق .

ورحب مغرّدون عُمانيون بإعلان مجموعة أسياد (المجموعة العمانية العالمية للوجيستيات) بدء عمليات الاستيراد المباشر من كينيا وبعض الدول الإفريقية بتكلفة أرخص ووقت أقل، بدلا من جبل علي في الإمارات.

وتداول النشطاء مقاطع فيديو لسلع كينية بأسعار زهيدة مقابل أسعار السلع المستوردة من جبل علي بإمارة دبي، مؤكدين أن معظم أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق العمانية شهدت تراجعا ملحوظا مع بدء الاستيراد المباشر.

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