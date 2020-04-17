مصيبة في السعودية .. طبيبان “جابا العيد” بعلاج لـ”كورونا” وهذا ما عثر عليه لحظة ضبطهما!

ألقت السلطات السعودية، القبض على طبيبين باكستانيين أقدما على تقديم أدوية حيوانية وبيطرية لعدد كبير من الأشخاص في الرياض، بزعم أنها أدوية ومغذيات ضد فيروس كورونا.

وحسب مقطع فيديو رصدته “وطن”، فإن الطبيبين الباكستانيين استغلا تفشي فيروس كورونا بالسعودية، وجلبا أدوية بشرية وبيطرية بحيث يتم خلطها وإعطائها للوافدين والسعوديين للوقاية من الفيروس.

وحسب الفيديو، فإن بعض تلك الأدوية حيوانية والآخر بشرية، كما يزعم الطبيبين أنها تعطيك القوة ضد الفيروس المستجد، وأنها بمثابة تطعيم ضده.

وسجلت السعودية أعلى معدل يومي للزيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بـ518 حالة إصابة جديدة، ليصل إجمالي عدد المصابين في المملكة إلى 6380 حالة إصابة منذ تفشي المرض وحتى الخميس.

وقالت وزارة الصحة السعودية في بيانها، إن إجمالي عدد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس في البلاد بلغت 83 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين ليصل إلى 990 شخصًا.

وجاءت جدة في مقدمة المدن السعودية المسجلة لإصابات جديدة بفيروس كورونا بـ195 حالة، تلتها المدينة المنورة بـ91 حالة، ثم الرياض بـ84 حالة إصابة ثم مكة المكرمة بـ58 حالة إصابة، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة السعودية، الخميس.

وتفرض السلطات السعودية، حظرًا جزئيًا للتجول في 9 مدن، للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما تفرض حظرًا كاملًا في مناطق عدة في مكة والمدينة بعد تزايد أعداد المصابين بالمرض في تلك المناطق.

وتعد السعودية أعلى الدول العربية المسجلة لأعداد المصابين بفيروس كورونا، فيما ارتبطت أغلب الحالات بالسفر إلى إيران والتي تعد أكبر بؤر الإصابة بالمرض في آسيا بعد الصين التي انحسرت فيها أعداد الإصابات بالفيروس.