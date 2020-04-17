ماذا يحدث! .. فوضى بشوارع دبي تنذر بكارثة وانفجار بأعداد مصابي “كورونا” فهل فعلها “بن زايد”!!

أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعيّ خلال الساعات القليلة الماضية، حالةً كارثية في إمارة دبي الإماراتية.



وتُظهر المقاطع كسر عدد كبير من الأشخاص حظر التجول المفروض لمنع تفشي فيروس كورونا في الإمارة، ونزولهم الى الشوارع وتشكيل تجمعات كبيرة، عجزت دوريات شرطة دبي عن فضّها .

ورآى المغرّد القطريّ الشهير “بوغانم” في تعليقه على ما يحدث بدبي أن المستفيد الاول من هذه الفوضى هو ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد؛ معتبراً أنه يسعى لتشويه سمعة دبي وحكامها محمد بن راشد.



وأضاف “بوغانم” أن محمد بن زايد يريد فرض الطوارىء في دبي تحت حجة اخماد الفوضى فيها لكن الهدف قد يكون السيطره على دبي .



ويُشاهد في المقاطع مشاركة وافدات خلال التجمعات، وقد شاركن في وصلات رقص بالشوارع .

وأشار المغرّد القطري الشهير إلى أنّ هناك ايادٍ تحرّك هؤلاء.

فوضى في دبي

يبدو بأن هناك ايادي من ابوظبي تحركهم..!!

المقطع الاول pic.twitter.com/1zolp4NBsF — بوغانم (@hassanalishaq33) April 17, 2020

فوضى في دبي

من غير المعقول تخرج الامور بهذه الطريقه..؟؟

المقطع الثاني pic.twitter.com/I14xRmNJ42 — بوغانم (@hassanalishaq33) April 17, 2020

فوضى في دبي

يبدو بأن محمد بن زايد يريد فرض الطوارىء

في دبي تحت حجة اخماد الفوضى فيها

ولكن الهدف قد يكون السيطره على دبي

هذا..والعلم عند الله

المقطع الثالث pic.twitter.com/mXGANbaHIo — بوغانم (@hassanalishaq33) April 17, 2020

فوضى في دبي

ابوظبي المستفيد الاول من هذه الفوضى

من اجل تشويه سمعة دبي والمكتوم خاصه

بن زايد يغار من نجاح الاخريين

المقطع الرابع pic.twitter.com/qTRYfi0JYJ — بوغانم (@hassanalishaq33) April 17, 2020

وتأتي هذه التجمعات “الصادمة” تزامناً مع قرار حكومة دبي تمديد حظر التجول على مدار 24 ساعة أسبوعا في إطار محاولاتها السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة الجمعة تسجيل حالتي وفاة و477 إصابة بالفيروس.



وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6302 منها 37 وفاة و1188 حالة تعاف.