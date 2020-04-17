رغم حظر التجول وانشغال الناس بمحاربة “كورونا” .. جريمة مروّعة في الأردن!

شهدت البادية الشمالية في الأردن جريمة قتل خلال مشاجرة جماعية رغم أنّ الممكلة تمرّ كباقي دول العالم في ظرفٍ استثنائيّ وإجراءات غير اعتيادية لمنع تفشي فيروس كورونا، تخللها حظر للتجول .

وفي التفاصيل التي أوردها بيان الأمن العام الأردني فقد توفي شخص واصيب 3 آخرون الخميس أثر مشاجرة وقعت بين عدد من الأشخاص في البادية الشمالية.

وأوضح البيان أن مشاجرة وقعت بين عدد من الاشخاص في احدى مناطق البادية الشمالية اثر خلافات فيما بينهم، نتج عنها وفاة شخص و3 اصابات قيد العلاج، وبوشر التحقيق في القضية.

في سياقٍ آخر، أعلن وزير الصحة الأردني د.سعد جابر، مساء الخميس عن تسجيل إصابة واحدة فقط في الأردن، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 402.

يأتي ذلك، بينما دخل حظر التجول الشامل في الأردن، حيز التنفيذ، حيث سيستمر لمدة 48 ساعة، بدءا من منتصف ليل الخميس الجمعة، وحتى منتصف ليل السبت الأحد؛ للحفاظ على سلامة المواطنين وصحّتهم.